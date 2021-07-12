12.07.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 июля

Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.

Под действием антициклон Cornelieke в начале недели сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Но в понедельник под влиянием малоактивного холодного фронта с северо-востока местами по области возможны кратковременные грозовые дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Понедельник будет отмечен малой геомагнитной бурей, которая произойдет около шести часов утра. Повышенное геомагнитное возмущение способно спровоцировать ухудшение состояния здоровья метеозависимых людей.



Народные приметы. День Петра и Павла, отмечаемый 12 июля считается макушкой лета. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил».



Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье.



Если кукушка перестает куковать до Петрова дня — к ранней зиме, а если после — лето будет долгое и осень затяжная.