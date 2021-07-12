Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 июля

Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. В Харькове без существенных осадков.
Под действием антициклон Cornelieke в начале недели сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Но в понедельник под влиянием малоактивного холодного фронта с северо-востока местами по области возможны кратковременные грозовые дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+27°C (ощущается как +24°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +31°...+32°C (ощущается как +33°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +31°...+26°C (ощущается как +32°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Понедельник будет отмечен малой геомагнитной бурей, которая произойдет около шести часов утра. Повышенное геомагнитное возмущение способно спровоцировать ухудшение состояния здоровья метеозависимых людей.
Народные приметы. День Петра и Павла, отмечаемый 12 июля считается макушкой лета. Чаще всего этот день сухой, жаркий, светлый. По этому поводу существовала поговорка: «Петр-Павел жару прибавил».
Наши предки заметили, если ясно на Петров день - год будет хорошим, а если дожди - 40 дней еще будет ненастье.
Если кукушка перестает куковать до Петрова дня — к ранней зиме, а если после — лето будет долгое и осень затяжная.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Выходные будут жаркими и засушливыми – самое время отправиться к воде.
В разгар лета, во второе воскресенье июля отмечается профессиональный праздник – День рыбака.
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