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07.06.2021  16:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 июня

На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.


Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 июня

В Харькове сегодня ожидаются грозы, особенно в дневные часы, когда синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Метеорологи предупреждают, что с 9:00 до 15:00 геомагнитная активность усилится. Несмотря на изменения ее показателей, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.

Много кузнечиков – к засушливым дням.

Рыба видна у поверхности и даже периодически выпрыгивает, значит в ближайшие дни погода будет сырой.

Лягушки громко квакают – в ближайшее время стоит ожидать дождей.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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