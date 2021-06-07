07.06.2021 16:04

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 8 июня

На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.



Фото: Василий Голосный

В Харькове сегодня ожидаются грозы, особенно в дневные часы, когда синоптики прогнозируют кратковременные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром малооблачно, вероятность осадков 11%. Температура воздуха +14°...+17°C (ощущается как +16°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +24°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 54%. Температура воздуха +21°...+18°C (ощущается как +20°C). Ветер западный, 1 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Метеорологи предупреждают, что с 9:00 до 15:00 геомагнитная активность усилится. Несмотря на изменения ее показателей, магнитосфера останется в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури сегодня не произойдут.



Народные приметы. Следили в этот день за комарами: если их было слишком много, то последние дни месяца ожидались теплыми, но дождливыми.



Много кузнечиков – к засушливым дням.



Рыба видна у поверхности и даже периодически выпрыгивает, значит в ближайшие дни погода будет сырой.



Лягушки громко квакают – в ближайшее время стоит ожидать дождей.