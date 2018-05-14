14.05.2018 06:00

День фрилансера: события 14 мая

С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.



// Facebook

Если поначалу заработок в интернете считался занятием для подростков, желающих подзаработать деньжат на карманные расходы, то сегодня взрослые люди – профессионалы своего дела – с гордостью говорят, что фриланс – это стиль жизни.



Нет такого офисного сотрудника, который не мечтал бы стать фрилансером. Так, по данным исследования hh.ua, более 90% украинцев мечтают уйти на «вольные хлеба», и такой вид заработка — все популярнее. По подсчетам международного сайта для фрилансеров Elance, наши занимают 4-е место в мире по уровню доходов после США, Пакистана и Индии.



Согласно статистике, наибольшее количество фрилансеров из Украины задействовано в IT-сфере, меньшая часть занимается копирайтом, переводом, меньше — финансами и управлением.



А для тех фрилансеров, кому скучно проводить время в четырех стенах собственного дома, существует прекрасная альтернатива – коворкинг. Коворкинг – это совместная работа фрилансеров в одном офисе, с разделением арендной платы и других затрат.



Интересный момент: термин фрилансер впервые употребляется Вальтером Скоттом в романе «Айвенго» для описания «средневекового наёмного воина».



Также в этот день...



В 1796 году английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.



1835 – вышла в свет «Сказка о рыбаке и рыбке», написанная А.C. Пушкиным.



1853 – в США запатентовали сгущенное молоко.



1856 – Чарльз Дарвин приступил к осуществлению коварного плана по превращению человеческого прошлого в обезъянье, начав работу над «Происхождением видов».



1862 – швейцарский часовщик Адольф Николь изобрел хронограф.



1871 – родился Василий Стефаник, украинский писатель.



1878 – название «вазелин» было запатентовано как торговая марка.



1899 – скончался Ларс Фредрик Нильсон, шведский химик, открывший в 1879 году химический элемент скандий, атомный вес и свойства которого соответствовали предсказанному в 1870 году Д. И. Менделеевым экабору.



1900 – в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.



1905 – на Малаховом кургане в Севастополе открылась панорама «Оборона Севастополя» художника Ф.А. Рубо.



1908 – Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана – Чарльза У. Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.



1944 – родился Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Когда в 1977 Джордж Лукас за 10 млн снял фильм, называвшийся тогда просто «Звездные войны», продюсеры студии «XX Century Fox» обдумывали, не превратить ли его в телесериал: слишком уж маловероятным казалось, что зритель пойдет на фильм с полудетским сюжетом и без звезд. Тем не менее, после выхода на экран «Звездные войны» побили все рекорды, на несколько лет превратившись в самый кассовый фильм всех времен и народов. И даже привел к появлению новой религии – джедаизму.



1948 – провозглашение независимости государства Израиль.



1954 – в Гааге государствами, входящими в ООН, принята Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.



1961 – родился Тим Рот, английский и слегка американский киноактер, что подтверждается внушительным списком перевиденных им режиссеров. Первой его серьезной ролью стало участие в телевизионном фильме «Сделано в Англии». Затем он играл у Майка Ли, Стивена Фрирза, Питера Гринуэя, Тома Стоппарда, Квентина Тарантино.



1965 – родился Сергей Лемох (настоящая фамилия – Огурцов), заслуженный лидер группы «Кар-Мэн», пионера евроденса на постсоветском пространстве.



1969 – родилась Кейт Бланшетт, австралийско-американская актриса («Елизавета», «Талантливый мистер Рипли», «Властелин колец»).



1975 – в швейцарском Базеле «Динамо» (Киев) впервые завоевало футбольный Кубок Кубков. На пути к решающему поединку киевляне прошли болгарский ЦСКА «Септемврийско Знаме», немецкий «Айнтрахт», турецкий «Бурсаспор» и голландский ПСВ «Эйндховен». В финале подопечным тренерского тандема Лобановский – Базилевич противостоял венгерский «Ференцварош». Шансов победить в финале у венгров не было. «Динамо» разгромило «Ференцварош» со счетом 3:0 (Онищенко,17, 39, Блохин, 66) и завоевало Кубок обладателей кубков. В тот памятный майский вечер кумирами всей страны стали Евгений Рудаков, Владимир Трошкин, Михаил Фоменко, Стефан Решко, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян, Виктор Колотов, Анатолий Коньков, Леонид Буряк, Владимир Онищенко и Олег Блохин. В том же 1975 году «Динамо» стало обладателем Суперкубка УЕФА, победив в обеих встречах мюнхенскую «Баварию». Международная ассоциация спортивной прессы назвала динамовский клуб лучшей спортивной командой мира.



1975 – родился Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы».



1984 – родился Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.



1993 – создан экономический союз СНГ.



2009 – был запущен на орбиту телескоп «Гершель», названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.



Именины отмечают: Герасим, Ефим, Игнат, Макар, Марк, Тамара.