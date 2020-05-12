12.05.2020 06:00

Праздник медсестер: события 12 мая

12 мая отмечается профессиональный праздник представительниц одной из самых гуманных профессий – Международный день медицинских сестер.



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Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найнтингейл. Тогда и сформировался устойчивый стереотип: медсестра – это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола.

На самом деле медицинские сестры - это специалисты, получившие начальное медицинское образование и выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными, это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжение всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом.



Хотя фактически празднику Всемирного дня медицинской сестры уже более ста лет, официально он был учрежден только в 1974 году. День отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию – Международный совет медицинских сестер.



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В этот день церковь почитает память Девяти мучеников Кизических, в 3 веке проповедовавших христианство в городе Кизик в Малой Азии. По народным поверьям, Девять мучеников помогают при телесных болезнях и эпидемиях. Поэтому и сам их день считается днем целителей. В это время полагалось произнести специальный заговор от девяти напастей. Он звучит так: «Чтобы напасти крови не сушили, по жилам не ходили, опухоли не наводили, костей не ломали, суставов не воротили; чтобы человек был от земли чист, от воды светел». Был и такой обычай: нужно было в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровья должно было прибавиться на целый год.



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12 мая в Украине отмечают День экологического образования. Человечество достигло такой стадии, когда антропогенное воздействие на биосферу приобрело необратимый характер, резко обострились противоречия между возрастающими потребностями общества и оскудевающими возможностями природы. Экологическое образование было выдвинуто ЮНЕСКО и Программой ООН по охране окружающей среды в разряд основных средств гармонизации взаимодействия человека и природы.



Стокгольмская конференция по охране окружающей среды в 1972 году приняла рекомендацию о создании международной программы по образованию в области окружающей среды. В целях выживания необходимо переосмысливание самой сути взаимоотношений человека, общества и природы на основе новых подходов и идей. Практическая реализация идей устойчивого развития связана с изменением стереотипа культуры взаимоотношений человека и природы. По признанию отечественной и мировой общественности центральным фактором в решении проблем взаимоотношений «Человек - Общество - Природа» становится экологическое образование.



Экологическое образование и в мире, и в Украине считается сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания учащихся общеобразовательных школ. Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая проблемы окружающей среды и развития образования, в своих документах и решениях также подчеркнула огромное значение экологического образования в реализации стратегии выживания и устойчивого развития человечества. Высшей и конечной целью экологического образования (ЭО) и воспитания считается формирование эксцентрического типа экологического сознания, так как только сознание определяет поведенческие реакции человека, его поступки, выражающиеся в экологической культуре.

Также в этот день...



В 996 году в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная.



1888 – Чарльз Шеррил из легкоатлетической команды Йельского университета поражает соперников по забегу, впервые приняв низкий старт, теперь ставший традиционным. Жалко, фотографий лиц окружающих не сохранилось...



1907 – родилась Кэтрин Хэпберн, американская актриса. Впоследствии она уменьшила свой возраст на два с лишним года, приписав себе дату рождения своего младшего брата – 8 ноября 1909 года. На ее счету пятьдесят ролей, среди них почти нет второстепенных. Она четырежды получала «Оскара», а номинирована была 12 раз. Ее по праву называли не иначе как «национальным достоянием США» и «первой леди кинематографа». Известная не только красотой, но и независимостью, Хэпберн всегда была предельно откровенной в своих высказываниях, и историки культуры приписывают ей решающую роль в окончательной эмансипации женщин в ХХ веке.



1941 – научному обществу был представлен первый в мире программируемый компьютер. Модель называлась Z3 и была продемонстрирована немецким инженером Конрадом Цузе в Берлине. В 30-х годах Цузе проектировал самолеты в компании «Henschel Aircraft». В ходе работы ему приходилось выполнять огромные объемы рутинных расчетов. Тогда существовали только механические калькуляторы с десятичной системой счисления, и Цузе заинтересовала проблема автоматизации процесса вычислений. Так что компьютер немецкий инженер изобрел, прежде всего, для того, чтобы облегчить себе работу.



1950 – Эрнест Хэмингуэй в журнале «The New Yorker» подвел итоги своих литературных боев: «Я начал очень спокойно и побил Тургенева. Упорно тренируясь, я сумел победить Мопассана. Дважды я бился вничью со Стендалем, и, думаю, в последний раз был лучше его. Но никто не заставит меня выйти на ринг с Толстым, если я только не сойду с ума».



1975 – на экраны выходит фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В фильме снимались Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, сам Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин, Иван Лапиков, Николай Губенко.



1980 – на экраны вышел первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» с Георгием Жженовым, Леонидом Филатовым, Анатолием Васильевым и Александрой Яковлевой в главных ролях. Режиссер Александр Митта.



2004 – в Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.



Именины отмечают: Арсений, Артем, Богдан, Василий, Иван, Федот, Филимон, Фома.