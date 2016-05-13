13.05.2016 06:00

Восход солнца предскажет лето: события 13 мая

В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.



// vk.com

На Якова Теплого крестьяне наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.



С Якова (Иакова), т.е. с 30 апреля по старому стилю, на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным: плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться».



Также в этот день...



В 1637 году кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, он приказал закруглить все кинжалы, которыми во время еды резали мясо, создав таким образом столовый нож.



1840 – родился Альфонс Доде, французский прозаик и драматург («Тартарен из Тараскона», «Набоб»).



1849 – родился Панас Мирный (настоящее имя Афанасий Яковлевич Рудченко), украинский писатель («Разве ревут волы, когда ясли полны?», «Лымеривна», «Гулящая»).



1857 – из-за нелепых слухов о том, что упадут высокие дома, парижане в панике покинули город.



1865 – открыт Новороссийский университет в Одессе (сейчас Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).



1895 – в США сгорела лаборатория Николы Теслы, американского изобретателя, серба по национальности. В огне погибли журналы с записями экспериментов и исследований в области радио, рентгеновского излучения, беспроволочной передачи звука, передачи энергии и самодвижущихся экипажей, на которые Тесла не успел оформить патент или запустить в производство. В частности, еще в 1893 году Тесла построил волновой радиопередатчик и продемонстрировал его работу. В 1943 году Верховный суд США подтвердил права Теслы на изобретение радио.



1916 – скончался Шолом-Алейхем (настоящее имя Соломон (Шолом) Наумович (Нохумович) Рабинович), еврейский писатель.



1920 – в Манчестере на конференции врачей-дантистов сахар назван главной причиной болезни зубов, во избежание пагубных последствий рекомендовалось после сладостей пить сухое шампанское.



1923 – родился Исаак Шварц, советский композитор, автор музыки ко многим театральным спектаклям и кинофильмам («Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Бегство мистера Мак-Кинли»), заслуженный деятель искусств России.



1933 – покончил с собой Мыкола Хвылевый (настоящая фамилия Фитилев), украинский писатель, публицист.



1937 – родился Роджер Желязны, американский писатель-фантаст («Хроники Амбера», «Мост из пепла», «Знаки дороги», «Вариант Единорога», «Здесь бывают драконы»).



1939 – родился Харви Кейтель, американский актер («Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Таксист», «От заката до рассвета»).



1950 – родился Стиви Уандер (настоящее имя Стивиленд Джадкинс Моррис), американский певец и композитор, слепой от рождения.



1950 – в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата «Формулы-1».



1958 – Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcrо (от французских слов velours – «бархат» и crochet – «крючок»). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня.



1961 – родился Дэннис Родман, американский баскетболист, игрок НБА, киноактер, ведущий собственной программы на MTV, автор книг-бестселлеров, актер и деятель шоу-бизнеса.



1965 – «Rolling Stones» выпускают синглом песню «Satisfaction».



1986 – во Франции вышел фильм Клода Лелюша «Мужчина и женщина. 20 лет спустя» о тех же героях и с теми же актерами.



1986 – родился Роберт Паттинсон, британский актер, модель и музыкант. Известен как исполнитель роли Эдварда Каллена в вампирской саге «Сумерки» по произведениям Стефани Майер и роли Седрика Диггори в экранизации книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Кубок огня». В 2008 году за роль в фильме «Переходный возраст» получил главный приз Страсбургского фестиваля за лучшую мужскую роль.



1986 – родился Александр Рыбак, норвежский певец, музыкант, родом из Белоруссии. Победитель Евровидения 2009, набравший рекордное количество балов – 387.



1992 – Верховная Рада Украины отменила декларацию о независимости Крыма.



1998 – группа фанатов куклы Барби вышла на улицы Лос-Анджелеса с плакатами, требующими, чтобы их кумир был изображен на марке в честь Американской программы почтовой службы 2000 года. Месяцем раньше было объявлено, что Барби – одна из 30-ти кандидатов, которые будут соревноваться за право быть запечатленным на марках, посвященных 60-м годам. Демонстрация не помогла – нашлись личности посолиднее.



2002 – умер Валерий Лобановский, советский и украинский футбольный тренер.



2003 – Шаолиньский монастырь впервые уплатил налоги. Монастырь получил деньги от одной кинематографической компании – за использование своей торговой марки. Это первый доход монастыря после того, как настоятель решил взяться за защиту интеллектуальной собственности.



Именины отмечают: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков.