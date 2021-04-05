05.04.2021 06:00

День супа: события 5 апреля

Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Но важно помнить, что нельзя злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока и людям, склонным к образованию камней в почках и подагре.



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Сегодня отмечается День преподобного Никона, покровителя шашечной игры.



Преподобный Никон долгое время был игуменом Киево-Печерского монастыря, он навлек на себя гнев киевского князя Изяслава, когда постриг двух его любимцев – Варлаама и Ефрема и, не подчинившись повелению князя, не стал уговаривать новопостриженных иноков покинуть обитель. Его стараниями был основан монастырь в Тмутаракани (восточный берег Керченского полуострова). Почил в глубокой старости.



Также в этот день...



В 1327 году в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. И навсегда.



1614 – Покахонтас, дочь вождя индейцев, вышла замуж за английского поселенца Джеймстауна.



1652 – на мыс Доброй Надежды прибыла экспедиция под руководством голландца Яна Ван Рибека. Её целью было строительство форта как временного пристанища для кораблей, плывущих в Индию.



1722 – экспедиция адмирала Якоба Роггевена, отправленная голландской Вест-Индской компанией в августе 1721 года на поиски гипотетического Южного материка, открыла остров, названный ими островом Пасхи. Голландцы были поражены видом «разноцветных» туземцев: чернокожих и краснокожих, однако еще большее впечатление на них произвели расставленные по берегу гигантские, до 20 метров высотой, каменные истуканы. Их называли «моаи». Некоторые моаи были в «шапках» из красного камня. Изготовлялись моаи в каменоломнях в центре острова. Каким образом они доставлялись к побережью, неизвестно. По легенде они «шли» сами. Сегодня остров Пасхи – территория Чили, а моаи – одна из главных достопримечательностей и «приманок» для туристов.



1792 – Джордж Вашингтон применил первое президентское вето в истории США.



1818 – в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда). Конструкция была деревянной, а ездок передвигался, отталкиваясь от земли ногами.



1874 – в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына



1895 – Оскар Уайльд проиграл в суде дело по обвинению в клевете маркиза Куинсберри, который обвинил писателя в гомосексуализме.



1913 – Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», давшую начало квантовой теории.



1916 – родился Грегори Пек, американский актер, устроивший «Римские каникулы» с очаровательной Одри Хепберн.



1920 – родился Артур Хейли, канадский писатель британского происхождения, мастер авантюрно-детективного жанра («Аэропорт», «Отель», «Колеса»).



1931 – бригада формовщиков харьковского завода «Серп и молот» подписала первый в Украине хозрасчетный договор.



1942 – родился Питер Гринуэй, британский кинорежиссер, сценарист, писатель, художник.



1950 – родилась Агнета Фельтског, вокалистка шведской группы ABBA.



1950 – в Бермудском треугольнике таинственно исчез коста-риканский грузовой пароход «Сандра».



1955 – Уинстон Черчилль подал в отставку с поста премьер-министра Англии, завершив свою блестящую политическую карьеру.



1956 – родился Александр Бушков, российский писатель в жанре детектива и фэнтези.



1969 – родилась Эвелина Бледанс, актриса и телеведущая, сексапильная медсестра из «Маски-шоу».



1985 – в 3.50 пополудни по Гринвичу 5000 радиостанций в большинстве стран мира, прерывая свое вещание, передавали песню «We are the World», написанную Майклом Джексоном и Лайонелом Ричи и исполненную 46 американскими музыкантами. Это было мероприятие по сбору средств в Фонд помощи голодающим в Африке.



1992 – Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии.



1992 — в ходе Боснийской войны началась осада Сараево. Она продолжалась с 5 апреля 1992 года по 29 февраля 1996 года (1.425 дней), это в три раза дольше, чем осада Сталинграда и на год дольше, чем блокада Ленинграда.



2000 – англичанин Пол Ханн установил мировой рекорд громкости отрыжки – 118.1 децибел. С тех пор этот день стал негласным профессиональным праздником для многих любителей заглатывания воздуха и прочих газосодержащих веществ во всем мире. В общем, устройте своим близким Громкий день календаря!



Именины отмечают: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.