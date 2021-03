16.03.2021 06:00

День пробуждения медведя: события 16 марта

По народному календарю сегодня Евтропиев день.

Главным событием Евтропиева дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги.

В этот день остерегались ходить в лес. Ведь очнувшийся от зимней спячки и покинувший свою берлогу «хозяин» леса – очень опасный зверь.

***



Каждый год в третий вторник марта отмечается Всемирный день социальной работы.



Инициаторами и организаторами этого профессионального праздника стали Международная Федерация социальных работников (The International Federation of Social Workers, IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (The International Association of Schools of Social Work, IASSW).



Основной задачей социальной работы является обеспечение определённого уровня и качества жизни граждан через систему мер социальной поддержки и защиты.



Также в этот день...



В 1521 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.



1787 – родился Георг Симон Ом, немецкий физик, открывший закон, названный его именем. Также в его честь названа единица электрического сопротивления.



1827 – начинает выходить первый в Америке журнал темнокожих. С названием решили не мудрствовать и нарекли издание «Журналом свободы».



1830 – на Нью-Йоркской бирже фиксируется самый пассивный день в ее истории – продается всего лишь 31 акция.



1831 – увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери».



1859 – родился Александр Попов, физик и электротехник, один из изобретателей беспроводной электрической связи (радиосвязи, радио). Получил золотую медаль на Всемирной выставке 1900 года в Париже.



1867 – француз Жозеф Монье получил патент на напряженный бетон, ставший основным строительным материалом при возведении высотных зданий.



1870 – в России пущена первая мартеновская печь.



1884 – родился Александр Беляев, русский писатель-фантаст («Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»).



1917 – компания «Maybelline» выпускает тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день».



1919 – в США впервые испытывается беспроволочный телефон для переговоров с самолетом.



1923 – Римская полиция запрещает свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах.



1926 – неподалеку от городка Оберн уроженец штата Массачусетс американский инженер-физик и пионер ракетостроения Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.



1927 – родился Владимир Комаров, летчик-космонавт, участник первого космического полета, когда экипаж совершал полет без скафандров.



1935 – родился потрясающий актер Сергей Юрьевич Юрский. Среди бесчисленных ролей Сергея Юрского главной, без сомнения, является роль Остапа Бендера в «Золотом теленке» (режиссер – Михаил Швейцер, также родившийся 16 марта).



1936 – с конвейера Горьковского автомобильного завода сходит первая советская легковая автомашина – лимузин марки «М-1».



1940 – родился Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, драматург и поэт. Самым запоминающимся фильмом для зрителей и критиков стало «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо, вышедшее в 1972 году. А самым титулованным фильмом – «Последний император», увидевший свет в 1987 году и получивший девять «Оскаров». Самыми заметными лентами Бертолуччи в конце XX – начале XXI века стали «Ускользающая красота», «Маленький Будда», «Осажденные» и «Мечтатели».



1953 – родилась Изабель Юппер, французская актриса («8 женщин», «Пианистка», «Вальсирующие»).



1960 – в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.



1964 – родился Гор Вербински, американский режиссер («Пираты Карибского моря, 1-3», «Мышиная охота», «Звонок», «Ранго») и сценарист.



1966 – родился Эйч Пи Бакстер, солист и фронтмен немецкой группы «Scooter»



1967 – родился Богдан Титомир, до некоторой поры главный дискотечный мэтр страны, создатель группы «Кар-мэн».



1995 – в штате Миссисипи была ратифицирована 13 поправка к Конституции США: официально запрещено рабство. Уж лучше поздно, чем никогда...



2000 – украинской милицией задерживается бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк, в течение двух лет скрывавшийся от правосудия.



2000 – в Лос-Анджелесе угоняют грузовик, в котором находятся 10 ящиков с позолоченными статуэтками «Оскаров», через два дня они будут обнаружены в куче мусора. Нашел ящики 61-летний Уилли Фалджир, который получил за это награду в 50 тысяч долларов, в этот же день арестованы и виновные в краже.



2004 – в Лондоне обнаружены личные бумаги сэра Артура Конана Дойла.



2006 – создан Совет по правам человека – правозащитное учреждение в системе ООН, основанное в 2006 г. и сменившее Комиссию по правам человека. Членами Совета являются государства-члены ООН, избранные Генеральной Ассамблеей.



2014 – Состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана оккупации Россией Крыма марионеточной властью полуострова было проведено имитацию референдума о статусе автономии.



Именины отмечают: Василиса, Зиновий, Изабелла, Марфа, Михаил, Севастьян.