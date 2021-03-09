09.03.2021 06:00

Шевченковские дни: события 9 марта

День рождения Кобзаря отмечают тысячи почитателей творчества поэта, философа и просветителя.



Ежегодно «Шевченковские дни» проходят по всей стране 9 марта, в день рождения поэта, и 10 марта, в день его смерти.

Традиционно праздничные мероприятия начинаются утром с возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

А во время празднования 200-летнего юбилея поэта, в 2014 году, День рождения Тараса Шевченко был внесен в календарь знаменательных и памятных дат ЮНЕСКО для празднования во всем мире.



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Пока Украина проводит Шевченковские дни, мир отмечает Всемирный день ди-джея.



Слово ди-джей, как известно, является аббревиатурой английского DJ (иногда встречается написание deejay) — disc jockey (диск-жокей) — и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку.



Всемирный день ди-джея — это скорее не официальный праздник, а важная благотворительная акция, которая проводится с 2002 года от имени Международной клубной индустрии.



Каждый год 9 марта в рамках Всемирного дня ди-джея по всему миру проходит благотворительная акция в помощь детским организациям. Инициаторами мероприятия выступают фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых.



Вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами, радиостанциями в этот день направляется в различные международные детские фонды и учреждения.



Также в этот день...



В 1074 году Папа Римский Григорий VII отлучил от церкви всех вступивших в брак священников.



1454 – родился Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка.



1500 – испанская экспедиция под командованием Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии.



1611 – наблюдая восход в телескоп, Иоганн Фабрициус впервые обнаруживает пятна на Солнце.



1776 – в Лондоне вышла книга Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов». Книга положила начало политэкономии.



1796 – Наполеон женился на Жозефине Богарне, вдове офицера, казненного на гильотине во время Великой французской революции.



1814 – родился Тарас Григорьевич Шевченко – украинский поэт, классик и гордость всего народа, чье влияние на национальную культуру остается значительным по сей день.



1822 – Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.



1858 – в Филадельфии (США) запатентован первый уличный почтовый ящик.



1930 – в Киеве начался открытый судебный процесс над представителями украинской интеллигенции, обвиняющимися в создании «Спилки вызволення Украины» (Союз освобождения Украины).



1933 – в США отменён золотой стандарт.



1934 – родился Юрий Гагарин, первый космонавт Земли. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Гагариным на борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.



1934 – родился Михай Волонтир, актер, лучший Будулай всех времен и народов.



1940 – родилась Лариса Голубкина, актриса, славу которой принесла уже первая сыгранная роль в кино – Шура Азарова в «Гусарской балладе».



1943 – родился Роберт Фишер, 11-й чемпион мира по шахматам.



1955 – родилась Орнелла Мути (Франческа Романа Ровелли), итальянская киноактриса, укротительница строптивых.



1959 — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только в первый год продажи достигли 350 тысяч.



1964 – родилась Жюльет Бинош, французская актриса («Шоколад», «Английский пациент», «Три цвета: Синий», «Любовники с Нового моста»).



1977 – в США и Канаде запрещено использование сахарина в пище и медикаментах.



1987 – ирландская группа «U2» выпустил свой самый известный альбом «The Joshua Tree». Его CD-версия стала первым альбомом, проданным тиражом более миллиона экземпляров.



1990 – в Берлине начались переговоры об объединении Германии.



2011 – шатл «Дискавери» завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.



Именины отмечают: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.