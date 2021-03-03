03.03.2021 06:00

3 марта – День дикой природы

Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).

Стоит отметить, что эта дата выбрана не случайно, поскольку 3 марта 1973 года была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения. Документ содержит определения базовых понятий: вид, образец, интродукция из моря и другие. Также Конвенция регулирует правила торговли с учетом защиты экологии.

И 20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры.



Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения биологического многообразия на планете. Забота о сохранении численности исчезающих видов фауны и флоры, о возможных последствиях их полного исчезновения для других видов подталкивает небезразличных людей науки, политики, экономической сферы и простых граждан по всему миру объединять усилия ради спасения того, что во многом гибнет из-за вмешательства человека в мир природы.

Тема Всемирного дня дикой природы 2021 года «Леса и средства к существованию: обеспечить людей и сохранить планету» призвана подчеркнуть центральную роль лесов и экосистем в обеспечении средств к существованию сотен миллионов людей во всем мире и особенно общин коренных народов, имеющих исторические связи с лесистыми и прилегающими к ним районами.



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Ежегодно 3 марта отмечается Всемирный день писателя – профессиональный праздник, призывающий «четвертую власть» выступать против негативных аспектов демократической печати.



Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, который проходил с 12 по 18 января 1986 года.



В 1921 году был создан ПЕН-клуб (название – аббревиатура, образованная первыми буквами слов поэты (англ. poets), очеркисты (англ. essayists) и авторы новелл, романисты (англ. novelists). По совокупности эти три буквы создают слово «ручка» (англ. pen).



Это международное объединение писателей, которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.



Сам же праздник – Всемирный день писателя – сегодня отмечается во многих странах мира, причем не только писателями, но и считается профессиональным праздником всех представителей «четвертой власти». Нередко к этому дню приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся литературных деятелей.



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Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха, учрежденный ВОЗ.



Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом.



На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают более 275 миллионов человек. Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит, – а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.



По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе превентивных мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда.



Кроме того, врачи дают советы родителям. В частности, рекомендуется следить, чтобы в уши ребенка не попадала грязная вода; не шлепать ребенка, особенно по ушам; обучать детей не вставлять в уши посторонние предметы; в случае каких-либо тревожных симптомов немедленно обращаться в больницу.

Также в этот день...



В 1815 году в Швейцарии начал функционировать первый в мире промышленный сыроваренный завод. Недаром ведь швейцарский сыр славится на весь земной шар.



1820 – родилась Элизабет Блеквелл, англичанка, первая в мире женщина-врач.



1847 – родился Александр Грейам Белл, американский изобретатель, создатель телефонного аппарата.



1861 – император Российской империи Александр II манифестом «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» отменил в империи крепостное право.



1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (теперь – Национальная парламентская библиотека Украины).



1875 – премьера в Париже оперы «Кармен» Жоржа Бизе завершилась провалом. Либретто оперы упрекали в вульгарности, а музыку – в чрезмерной «учености», бесцветности, недостаточной романтичности и изысканности. Как результат – оперу объявили «безнравственной». Провал «Кармен» тяжело подействовал на Бизе и роковым образом отразился на его здоровье, спустя ровно три месяца, 3 июня 1875 года, Бизе скончался. Ему было всего 36 лет.



1872 – родился Иван Фомин, выдающийся украинский архитектор. Один из основоположников неоклассицизма, архитектор здания Кабинета министров Украины в Киеве.



1883 – родился Сирил Берт, британский психолог. Известен работами по изучению влияния наследственности на интеллект и поведение.



1895 – родился Рагнар Фриш, норвежский экономист, Нобелевский лауреат 1969 года (первая Нобелевская премия по экономике).



1899 – родился Юрий Олеша, писатель («Три толстяка», «Зависть»).



1913 – накануне инаугурации президента США в Вашингтоне прошло шествие 5000 женщин, требующих предоставления всем гражданам страны равного права голоса.



1917 – историк Михаил Грушевский возглавил организованную в Киеве Украинскую Центральную Раду. Новая власть объединяла представителей главных украинских политических партий и продержалась аж до апреля следующего года.



1918 – родился Артур Конберг, американский биохимик, Нобелевский лауреат 1959 года (физиология и медицина).



1919 – отправлена первая в мире международная авиапочта.



1920 – в Москве открылся Дом печати (ныне Центральный дом журналиста).



1923 – вышел в свет первый номер американского журнала «Time».



1925 – в СССР состоялась первая радиотрансляция. Передают оперу А.П. Бородина «Князь Игорь» из Большого театра.



1931 – родился Джордж Пулльман, американский дизайнер люксового железнодорожного вагона.



1935 – родился Владимир Хмельницкий, украинский режиссер.



1955 – Элвис Пресли впервые появился на телевидении.



1960 – английский премьер-министр Гарольд Макмиллан в речи в Кейптауне запустил в оборот крылатую фразу «Ветер перемен».



1961 – в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры отец Алексий (будущий патриарх Алексий II) постригся в монашество.



1965 – родился Сергей Рост, популярный актер театра и кино, сценарист, шоумен, теле– и радиоведущий.



1966 – советская автоматическая межпланетная станция Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.



1978 – останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии.



1994 – Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.



2005 – Стив Фоссетт на самолете «Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer» совершает первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли.



Именины отмечают: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Евгений, Кузьма, Лев, Максим, Павел, Федот, Филипп.