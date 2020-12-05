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05.12.2020  09:00   

День статистиков: события 5 декабря

Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.


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День работников статистики связан с проведением в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения, наиболее масштабной статистической работы.

Согласно Закону Украины «О государственной статистике», органы статистики осуществляют государственную статистическую деятельность, направленную на сбор и обработку «статистической информации о массовых экономических, социальных, демографических, экологических явлениях и процессах, происходящих в Украине и ее регионах».

Все итоги статистических разработок в том или ином виде предоставляются органам управления и средствам массовой информации. Статистические данные регулярно обнародуются в газетах, на радио и телевидении. И если статистика о чем-то и умалчивает, то во многом из-за того, что осознает важность точной информации.

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Ежегодно 5 декабря отмечают Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН призвала государства принять меры в целях повышения осведомленности о важном вкладе службы добровольцев и тем самым побудить еще больше людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев как на родине, так и за рубежом. Во всемирной декларации Добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свой талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая вознаграждения.

Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского – волонтеры) – это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности, в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны.

Также в этот день...

В 1766 году Джеймс Кристи-старший, бывший морской офицер, провел первый свой первый аукцион в Лондоне. Ныне аукцион «Кристи» (наряду с аукционом «Сотби») самый известный в мире.

1791 – Вольфганг Амадей Моцарт (по другим данным – Иоганн Хольцер) закончил «Масонскую кантату», мелодия которой легла в основу гимна Австрии.

1803 – родился Федор Иванович Тютчев, русский поэт.

1812 – Наполеон бросил свое войско в России и бежал в Париж.

1820 – родился Афанасий Фет, русский поэт, переводчик, мемуарист.

1854 – в Бостоне Аарон Аллен запатентовал театральные кресла с откидными сиденьями.

1901 – родился Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.

1902 – изобретатель радио лауреат Нобелевской премии Г. Маркони провел первую передачу радиосигнала через Атлантику.

1925 – премьера фильма Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

1929 – в США образована первая организация нудистов.

1931 – родился Григор Тютюнник, украинский писатель.

1945 – родилась Нина Русланова. Лучшие роли Русланова сыграла, снимаясь в картинах тех режиссеров, которые давали простор ее яркой эмоциональности и смелой фантазии: «Короткие встречи», «Познавая белый свет», «Мой друг Иван Лапшин», «Встреча», «Не стреляйте в белых лебедей», «Егор Булычев», «Завтра была война».

1946 – родился Хосе Каррерас, испанский оперный певец (тенор).

1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года. Он рассеялся только к 9 декабря того же года. Случившееся стало настоящей катастрофой, в результате которой погибло несколько тысяч человек, что послужило, как считается, отправной точкой современного природоохранного (экологического) движения.

1965 – на Пушкинской площади в Москве прошел Митинг гласности – первая публичная акция советских диссидентов. 5 декабря было выбрано не случайно – в СССР отмечался День Советской Конституции. Основным лозунгом митинга было требование гласности предстоящего суда над арестованными незадолго до этого Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Митингующие также держали плакаты с призывом «Уважайте Советскую Конституцию». Когда на допросе Вольпина, одного из организаторов, спросили, зачем он написал лозунги, он ответил, что если бы 1 мая он поднял лозунг «Уважайте 1 мая!», его бы тоже арестовали.

1966 – родилась Патрисия Каас, французская певица.

1971 – в Буэнос-Айресе (Аргентина) открыли памятник Тарасу Шевченко.

1979 – родился Ник Стал, американский киноактер («Терминатор-3», «Город грехов», «Тонкая красная линия»).

1989 – в Киеве прошел первый фестиваль «Музыкальные премьеры сезона». С того времени они проводятся ежегодно.

1994 – в обмен на отказ Украины от ядерного оружия в Будапеште подписали меморандум о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны ядерных государств – США, Великобритании и России.

2000 – в 13 часов 17 минут реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС был остановлен навсегда и станция прекратила генерацию электроэнергии.

2001 – началась первая Всеукраинская перепись населения.

Именины отмечают: Архип, Валерий, Максим, Михаил, Прокопий (Прокофий), Филимон, Ярополк.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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