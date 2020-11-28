28.11.2020 09:00

День памяти жертв голодоморов: события 28 ноября

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.



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Первоначально Указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора, затем Указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. А в 2007 году Президент Ющенко решил вновь изменить название Дня, и его указом № 431/2007 от 21 мая 2007 года он стал именоваться «День памяти жертв голодоморов».

Первый голодомор 1921-22 годов в постреволюционной России более известен в истории как «голод Поволжья», хотя в результате гибели урожая из-за сильнейшей засухи голодом были охвачены не только Поволжье, но и многие губернии Южного Урала, Сибири, северные районы Казахстана, Крым, Украина и ряд других областей и краев. По некоторым данным, общее число голодающих достигало 30 миллионов человек. В общей сложности за 1921–1922 годы население всей страны, по данным статистика П.Н. Попова, сократилось на 5,2 миллиона человек, по другим подсчетам – на 7 миллионов человек.



Еще более тяжелым был голод 1932-33 годов, когда засуха погубила урожай практически всех зерновых районов СССР. Во второй голодомор, по официальным данным, погибли около 9 миллионов, а по неофициальным – до 13 миллионов жителей всей страны. В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.



Кроме голодоморов 1921-1923 и 1932-1933 гг., в истории Украины был зафиксирован голодомор 1946-1947 гг.



Сегодня в этот памятный день в разных городах Украины проходят памятные и траурные мероприятия и церемонии у мемориальных комплексов и знаковых мест. Также в этот День предусмотрено проведение тематических научных, информационных и культурно-художественных мероприятий, выставок, презентаций, документов, фото- и видеоматериалов.



В 16:00 часов проходит общенациональная минута молчания, после чего по всей Украине проходит акция «Зажги свечу», в рамках которой все желающие несут свечи к памятникам жертвам.