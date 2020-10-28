28.10.2020 06:00

День освобождения Украины: события 28 октября

28 октября 1944 года с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха.



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День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечается с 2009 года. Он учрежден «с целью всенародного отмечания освобождения Украины от нацистских захватчиков, чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны».

Во время второй мировой войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на ход войны.



Первые населенные пункты Украины в районе восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года. Основные бои за освобождение республики продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских сил.



23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины. Всего в 1943–1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций.



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28 октября 2002 года был учрежден Международный день анимации, согласно инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.



Именно 28 октября 1892 года художник и изобретатель Эмиль Рейно в Париже позвал людей на новейшее, до того времени неизвестное зрелище, а именно, «оптический театр» – прасиноскоп. Этот аппарат показывал зрителям картинки, которые быстро сменяли друг друга, поэтому казалось, будто изображение движется.Так началась эпоха анимационного кино.



Также в этот день…



В 1469 году родился Эразм Роттердамский, голландский европейский гуманист, философ и писатель («Похвала глупости»).



1636 – основан Гарвардский университет, один из ведущих вузов США.



1831 – Майкл Фарадей, открывший принцип электромагнитной индукции, продемонстрировал первую динамо-машину.



1886 – в Нью-Йорке состоялось официальное открытие статуи Свободы (полное название – Свобода, озаряющая мир). Одна из самых знаменитых скульптур в США и в мире, часто называемая «символом Нью-Йорка и США», «символом свободы и демократии», «Леди Свобода».



1893 – в Санкт-Петербурге состоялась премьера Шестой (Патетической) симфонии Петра Чайковского.



1908 – вышел на киноэкраны первый в истории Российской Империи короткометражный художественный фильм «Понизовая вольница».



1914 – фирма «Кодак» объявила о начале внедрения цветной фотографии.



1919 – конгресс США, несмотря на вето президента Вудро Вильсона, принял «сухой закон», запрещающий производство, перевозку и продажу алкогольных напитков.



1936 – родился Роман Виктюк, театральный режиссер, нетрадиционный во многих отношениях.



1943 – по утверждениям ряда конспирологов состоялся Филадельфийский эксперимент.



1955 – родился Билл Гейтс, американский предприниматель, глава корпорации «Microsoft», в течение ряда лет – самый богатый человек планеты по версии журнала «Forbes».



1963 – родился Эрос Рамазотти, итальянский певец.



1965 – папа римский Павел VI снял с евреев коллективную вину за распятие Христа.



1967 – родилась Джулия Робертс, голливудская киноактриса, обладательница премии «Оскар».



1968 – родился Федор Двинятин, член Клуба знатоков «Что? Где? Когда?» с 1989 года, обладатель четырёх «Хрустальных сов», преподаватель кафедры русской филологии Санкт-Петербургского государственного университета.



1974 – родился Хоакин Феникс, американский актер («Гладиатор», «Знаки», «8 мм», «Переступить черту», «Перо маркиза де Сада»).



1982 – родился Мэтт Смит, английский актер театра, кино и телевидения, наиболее известный своей ролью одиннадцатого Доктора в телесериале «Доктор Кто».



1989 – Верховная Рада Украины приняла закон о государственном статусе украинского языка (Закон «О языке в Украинской ССР»). Украинский язык провозглашен государственным на территории Украины.



1993 – Сенат Австралии признал Голодомор в Украине актом геноцида.



2007 – представлен список «100 гениев современности, живущих сегодня» британской газеты The Daily Telegraph. В него вошел украинский художник Иван Марчук.



Именины отмечают: Афанасий, Валерий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Никита, Семен.