19.10.2020 06:00

Когда горбушка хлеба поправит здоровье: 19 октября в истории

По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.



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Если амбары и погреба были полны, говорили: «Рад Фома, что велика крома». В этом случае шли в церковь и ставили свечку перед образом апостола Фомы – мудрого и доброжелательного наставника и покровителя честного достатка.

На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он славился бережливостью и запасливостью. «На Фому тащи все в крому», — говорили наши предки. Кромой называли большую сумку или место в амбаре для хранения зерна или других продуктов. От этого же корня произошли, кстати, такие слова, как «закрома», «укромный», «скромный» и другие. Про нерадивого хозяина говорили: «Велика крома, да пес ли в ней».



Девочкам 19 октября полагались свои кромы. Дочерей, которым к Фомину дню исполнялось семь лет, матери вели к ткацкому стану, и, усадив рядом с собой, обучали навыкам ткания. Отцы же вели взрослых сыновей, которые решили обзавестись собственной семьей, к сусекам и указывали на закрома, из которых сыновья могли самостоятельно брать зерно. Это называлось «кромить сусеки»: отводить сыну житейскую крому, разгораживать общий закром.



Если в этот день в семье рождался ребенок, то нужно было испечь пахучий пшеничный каравай, отломить краюху, посыпать ее солью и поднести новорожденному. Также хлебная горбушка полагалась тому, кто в этот день справлял именины и слабым здоровьем людям. Считалось, что больной человек, отведав такого хлеба, быстро поправится.

Также в этот день…



В 1097 году на совете князей в Любече под руководством Владимира Мономаха узаконено разделение Руси на удельные княжества.



1653 – посольство российского царя во главе с В.Бутурлиным отправилось в Переяславль для принятия присяги от запорожских казаков.



1811 – в Царском Селе открылся Лицей – новое учебное заведение для мальчиков из привилегированных семей. Почти всем детям потребовались рекомендации влиятельных лиц, так, Александр Пушкин был принят при поддержке друга семьи известного литератора А. Тургенева, просил за племянника и дядя В. Л. Пушкин, тоже известный в светских кругах и не чуждый литературе человек.



1835 – Гоголь в письме просит у Пушкина сюжет для комедии: «Сделайте милость, дайте сюжет, духом это будет комедия из пяти действий и, клянусь, будет смешнее черта». В ответ Пушкин отдал Гоголю сюжет, который живо интересовал его самого. Сохранилась запись поэта: «Кристин (Свиньин) приезжает в губернию на ярмарку, его принимают за... Губернатор честный дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Кристин сватается за дочь». К концу января Гоголь закончит работу над «Ревизором».



1862 – родился Огюст Луи Мари Николя Люмьер, считающийся (совместно со своим братом Луи) одним из родоначальников кино, основателем французской киноиндустрии и кинорежиссуры.



1872 – самый большой в мире золотой самородок, весом в 215 кг, находят в Новом Южном Уэльсе.



1901 – бразилец Альберто Сантос-Дюмон обогнул на своем 33-метровом дирижабле Эйфелеву башню, тем самым продемонстрировав управляемый полет на аппарате легче воздуха, и завоевав первый приз в 100 000 франков.



1916 – родился Эмиль Гилельс, советский музыкант, один из величайших пианистов XX века.



1917 – в Чигирине съезд украинского Вольного казачества провозгласил генерала Павла Скоропадского своим гетманом.



1918 – родился Александр Галич (настоящая фамилия Гинзбург), русский поэт, сценарист, драматург, автор и исполнитель собственных песен. Галич – литературный псевдоним, составленный из букв собственных фамилии, имени и отчества.



1931 – родился Джон Ле Карре (настоящее имя – Дэвид Джон Мур Корнуэл), английский писатель, автор шпионских романов. По его романам снят целый ряд фильмов («Русский дом», «Портной из Панамы», «Преданный садовник», «Шпион, выйди вон!»).



1940 – родился Майкл Гэмбон, ирландский актер, он же профессор Альбус Дамблдор в «Гарри Поттере».



1941 – родилась Жанна Болотова, советская и российская актриса театра и кино.



1952 – родилась Вероника Кастро – мексиканская актриса, звезда телесериалов. Она с одинаковым успехом снималась еще и в кино, вела музыкальные программы, выступала с сольными концертами. А телесериалы с ее участием проходили просто на «ура». Вот наиболее известные из них: «Богатые тоже плачут» (1979), «Право на рождение» (1981), «Лицо любви» (1982), «Иоланда Лухан» (1984), «Счастье, где ты?» (1985), «Запретная любовь» (1986), «Дикая Роза» (1987), «Моя маленькая Соледад» (1990), «Валентина» (1993), «Маленькая деревушка – сущий ад» (1998).



1956 – СССР и Япония приняли Совместную декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами, а также фиксировала согласие СССР на передачу Японии после заключения мирного договора островов Курильской гряды Хабомаи и Шикотан (договор так и не был подписан).



1960 – начало экономической блокады Кубы – правительство США ввело эмбарго на торговлю с Кубой.



1962 – родился Эвандер Холифилд, американский боксер, многократный чемпион мира в супертяжелом весе.



1966 – родился Джон Фавро, американский актер («Любовь по правилам и без») и режиссер («Железный человек-1,2», «Ковбои против пришельцев»).



1969 – родился Трей Паркер, американский киноактер. Наиболее известен как создатель мультсериала «South Park» совместно с Мэттом Стоуном.



1987 – на всех биржах мира курс акций упал аж на 508 пунктов. Этот день вошел в историю как «Черный понедельник». Пережившие его брокеры долго пугали им уолл-стритовскую молодежь, а физики до сих пор надеются найти простые правила, которые могут объяснить общие движения больших рынков.



2000 – неизвестный меценат подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства, в числе которых картины, рисунки, пастели и скульптуры XVIII, XIX и XX веков. Для Франции это одно из крупнейших пожертвований века.



2000 – в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Отделка музея стоила его создателям 50 миллионов долларов. Новая экспозиция составлена из 200 восковых фигур.



2002 – восьмая решающая партия между россиянином Владимиром Крамником и компьютерной программой «Deep Fritz», проходившая в Манаме, Бахрейн, на 21 ходу завершилась вничью. Таким образом, ничьей завершился и сам матч.



2003 – католическая церковь причислила подвижницу Мать Терезу Калькуттскую к лику блаженных (первая ступень канонизации). День беатификации матери Терезы в Албании отмечают как национальный праздник.



2011 – Александр Йи и Сигэру Кондо рассчитали значение числа «Пи» с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.



Именины отмечают: Архип, Денис, Иван, Макар, Никанор, Петр, Фома, Элина.