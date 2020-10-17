17.10.2020 09:00

17 октября Харьков оставил след в кинематографе

В это день в Первой столице родились оператор мультфильма «Жил-был пес» и режиссер фильма «Приключения Электроника».



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17 октября 1911 года в Харькове родился Михаил Друян – режиссер, художник, директор фильмов, «патриарх советской мультипликации». Оператор Михаил Друян снял более трехсот мультфильмов. В их числе «Заколдованный мальчик», «Снежная королева», «Золотая антилопа», «Малыш и Карлсон», «Винни Пух», «Голубой щенок», «Про бегемота, который боялся прививок» и «Жил-был пес»...

А в 1939 году в Харькове родился Константин Леонидович Бромберг, режиссер фильмов «Приключения Электроника» (1979 г.), «Чародеи» (1982 г.).



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Ежегодно 17 октября отмечается День борьбы за ликвидацию нищеты.



Праздник учредила ООН в 1992 году и призвала все государства посвящать его конкретным мероприятиям, связанным с ликвидацией нищеты и бедности.



История проведения Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты неразрывно связана с датой 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались в Париже, на площади Прав Человека — Трокадеро, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека.



Требуя соблюдение прав человека, правозащитники поддержали лозунг Отца Жозефа Врешински: «Там, где человек вынужден жить в нищете, нарушаются права человека. Объединиться в борьбе за уважение этих прав есть священный долг каждого».



В этот день на площади Трокадеро был заложен памятный камень. Позже такие же памятные камни были открыты во многих странах мира, и они являются местом сбора для проведения Дня. Один такой камень находится в саду Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, и именно около него проводится торжественная церемония, ежегодно организуемая Секретариатом Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.



Каждый год мероприятия, проводимые в рамках Дня, посвящены определенной теме.



Тема 2020 года: совместные действия для достижения социальной и экологической справедливости для всех



Тема Дня в этом году связана с задачей достижения социальной и экологической справедливости для всех. Растущее признание многоаспектности проблемы нищеты означает, что эти два вопроса неразрывно связаны друг с другом и что социальная справедливость не может быть полностью реализована без одновременного искоренения экологической несправедливости. В то время как в решении проблемы нищеты в плане уровня доходов был достигнут прогресс, в решении других важных проблем, включая растущее воздействие окружающей среды на жизнь людей, в рамках более целостного подхода было достигнуто меньше успехов.



Также в этот день...



В 1738 году Михаил Ломоносов направляет из Марбурга в Петербург свое первое ученое сочинение («Образчик знания») «О превращение твердого тела в жидкое».



1825 – в Париже прошла премьера одноактной оперы Ференца Листа «Дон Санчо, или Замок любви». Композитору тогда еще не исполнилось 14 лет.



1831 – Майкл Фарадей произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.



1896 – полным провалом в Александринском театре завершилась премьера пьесы А. Чехова «Чайка», после чего он зарекся писать что-либо для сцены. К счастью, обещание это Чехов так и не сдержал.



1897 – К. Э. Циолковский сообщил о постройке аэродинамической трубы.



1902 – в Детройте выпущен первый автомобиль марки «Кадиллак». Отделение концерна «Дженерал Моторс» по выпуску легковых автомобилей класса «люкс» было основано как Cadillac Automobile Company предпринимателем Уильямом Мерфи и выдающимся инженером – Лиландом. Свое звучное название компания получила в память об Антуане де Ламот-Кадиллаке, основателе города Детройта.



1915 – родился Артур Миллер, американский драматург и прозаик, лауреат Пулитцеровской премии за «Смерть коммивояжера», премии Центра Кеннеди за творческие достижения, а с весны 2002 года – лауреат «испанской Нобелевской премии» – премии Принца Астурийского, супруг Мэрилин Монро.



1918 – родилась Рита Хейворт, американская актриса, сыгравшая в классических фильма «Девушка с обложки», «Леди из Шанхая» и «Кармен». Урожденная Маргарита Кармен Кансино, Рита – первая актриса-бренд, отказавшаяся от своего имени, цвета волос и кожи, формы носа и бровей по настоянию кинокомпании. Потеряв испанские черты и став рыжеволосой европеоидной актрисой, Рита засияла после фильма «Кровь и песок». 11 августа 1941 г. ее фото неглиже (смелость по тем временам неслыханная!) появилось на обложке солидного журнала «Life». Говорят, что на атомной бомбе, сброшенной на атолл Бикини, красовался силуэт Риты Хейворт. Безымянный художник точно передал настроения зрителей – обворожительную актрису называли секс-бомбой номер один.



1931 – американский суд приговорил Аль Капоне к 11 годам тюрьмы за уклонение от налогов.



1948 – родился Роберт Джордан, американский писатель в жанре фэнтези («Колесо Времени»).



1956 – в Англии открыта первая в мире атомная электростанция.



1959 – южноафриканская компания «Де Бирс» объявила о том, что ею произведены первые искусственные алмазы. С тех пор мир периодически сотрясают ложные известия о находках именно в районе ЮАР «самых больших алмазов в истории».



1960 – родился Роб Маршалл, американский режиссер («Мемуары гейши», «Чикаго», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).



1961 – в Нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса «Лодка». Только 3 декабря кто-то обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.



1962 – состоялся дебют The Beatles на британском телевидении в передаче People and Places, а в тот же день, но пять лет спустя, в Нью-Йорке публика впервые увидела мюзикл «Волосы», прославляющий идеалы движения хиппи. Интересно, не потомки ли детей цветов, впитавшие дым Вудстока с молоком матери, позднее протестовали против нищеты и за право каждого на материальные блага?



1962 – родился Майк Джадж, продюсер, актер, режиссер, сценарист, композитор и аниматор; автор мультипликационного сериала «Бивис и Баттхед».



1972 – родился Эминем (настоящее имя Маршалл Брюс Мэтерс III), американский рэп-исполнитель и актер («8 миля»).



1985 – родился Макс Айронс, британский актер («Белая королева», «Гостья», «Красная шапочка»), сын Джереми Айронса и Шинед Кьюсак.



1989 – в Киеве открылся I Всесоюзный фестиваль анимационных фильмов «Крок». Сегодня он называется Международный кинофестиваль КРОК – единственный в СНГ фестиваль анимационного кино, справедливо признанный по мировым рейтингам одним из лучших на планете.



1990 – официальная дата возникновения базы IMDb (Internet Movie Database), крупнейшая на планете база данных и веб-сайт о кинематографе (тогда она называлась «rec.arts.movies movie database»).



1991 – в СССР появился оператор ГласНет, первый, по всей видимости, оператор интерактивного (в исходном варианте – терминального) доступа к сети Интернет.



Именины отмечают: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.