30.09.2020 06:00

День Веры, Надежды и Любови – праздник приемных родителей (РЕДПОСТ)

30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек и День усыновления, а в мире – Международный день переводчика.



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В день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Руси устраивали Вселенские бабьи именины. Всех женщин в этот день поздравляли с праздником. Именины праздновали обычно три дня в честь материнской Мудрости и женских Добродетелей. Готовили специальные именинные пироги и крендели и угощали ими Софий, Вер, Надежд и Любаш. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели.

Квартет из четырех великомучениц – Веры, Надежды, Любови и их матери Софии – неофициально назначен покровителями Интернета от лица Православной церкви.



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Украина в этот день отмечает День усыновления. Это сравнительно молодой праздник, впервые он отмечался в 2009 году. Цель этого праздника заключается в поддержке и развитии национального усыновления.



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Также 30 сентября в Украине отмечают Всеукраинский день библиотек.



На сегодняшний день в Украине насчитывается около 40 тысяч библиотек. Среди ведущих – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, Национальная парламентская библиотека Украины, Государственная библиотека Украины для детей, Государственная историческая библиотека Украины и другие.



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Ежегодно 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных «толмачей» – Международный день переводчиков.



Професссиональный праздник появился у переводчиков в 1991 году. Дата выбрана не случайно, 30 сентября 420 года скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов Церкви, писатель, историк, переводчик. Он много путешествовал и в молодости совершил паломничество в Святую Землю. В 386 году Иероним обосновался в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию – Ветхий и Новый Заветы – на латинский язык. Одиннадцать столетий спустя его версия была провозглашена Тридентским собором как официальный латинский текст Священного Писания (Вульгата). Кроме того, считается, что Иероним был создателем глаголицы.



Также в этот день...



В 1452 году в Майнце Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга – Библия.



1614 – заключено соглашение между казацкой старшиной и польскими комиссарами, которым ограничивались казацкие права, реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить лишь на Запорожье.



1788 – родился Джеймс Реглан, английский фельдмаршал, герой битвы у Ватерлоо, именем которого названо пальто-реглан и крой рукава.



1846 – Уильям Мортон, зубной врач из Бостона, впервые применил анастезию (эфир) при удалении зуба у коммерсанта Эбена Фроста. Это было первое удачное применение эфира в медицинской практике, однако право первооткрывателя эфирной анестезии принадлежит Мортону отнюдь не безусловно.



1902 – запатентован искусственный шелк (вискоза).



1928 – английский микробиолог А. Флемминг объявил об изобретении им пенициллина.



1929 – английская служба Би-би-си впервые провела телетрансляцию.



1944 – основано Агентство Франс Пресс (АFP) – одно из ведущих информационных агентств мира.



1946 – начал работу Нюрнбергский трибунал по делу о нацистских преступниках.



1964 – родилась Моника Белуччи, итальянская актриса. «Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы меня перестали воспринимать просто как хорошенькую женщину с фигурой, нужно постоянно доказывать, что ты можешь что-то еще. Когда люди видят хорошенькую женщину, они думают, что она должна быть тупой. Когда мне было пятнадцать- шестнадцать, я всегда пыталась доказать, что у меня есть мозги, Сейчас мне все равно. Если вы желаете думать, что я глупая, думайте. Это ваша проблема. Всем не угодишь», – заявляет Белуччи.



1975 – родилась Марион Котияр, французская актриса. Славу ей принесла роль в комедийном боевике «Такси», Марион получила «Сезара» за роль второго плана в картине «Долгая помолвка», а биографическая лента об Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете» (2007) принесла ей «Оскара» за лучшую женскую роль.



1997 – католическая церковь Франции публично извинилась перед евреями за то, что не подала голос протеста против нацистских преступлений в годы войны.



Именины отмечают: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.