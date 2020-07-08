День семьи: события 8 июля

С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
Отмечается праздник в день Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Их союз является образцом христианского супружества.
На Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.
В какой-то мере праздник Петра и Февронии можно считать альтернативой католическому дню святого Валентина — с той лишь разницей, что на Руси эту дату посвящали не всем влюбленным, а только лишь состоящим в браке.
Необходимо отметить, что в международном сообществе День семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году и отмечается 15 мая.
Также в этот день...
8 июля 52 года до н.э. – официально принятая дата основания Парижа. Поселение существовало на этом месте еще двумя-тремя веками ранее, но впервые о нем (тогда город назывался Лютецией) упомянул Гай Юлий Цезарь в своих «Записках о Галльской войне». Главный город галльского племени паризиев располагался на острове реки Сены и связывался с берегами двумя деревянными мостами. Дата в некотором роде условна, так как Цезарь в то время вел войну с восставшими галльскими племенами под руководством Верцингеторикса. Лютеция была захвачена и разрушена. Город отстроили, название Лютеция позже сменилось на Паризию (т.е. город паризиев), отсюда и пошло современное название. В V веке нашей эры он был захвачен франками, король которых Хлодвиг сделал его в 508 году своей резиденцией, а со вступлением на французский престол династии Капетингов Париж стал столицей королевства.
В 1709 году 8 июля (27 июня по старому стилю) состоялась Полтавская битва – крупнейшее сражение Северной войны между войсками Царства Русского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.
1819 – в Петербурге заложен Исаакиевский собор, строящийся по проекту архитектора О. Монферрана.
1891 – родился Владимир Володин (настоящая фамилия Иванов), актер театра и кино («Волга-Волга», «Цирк», «Кубанские казаки»).
1907 – в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины XX века «Ziegfeld Follies», организованного импресарио Флоренцем Зигфельдом.
1915 – родился Николай Крюков, актер театра и кино («Земля Санникова», «Бронзовая птица», «Петровка, 38»).
1918 – в Киеве создан Государственный Сенат Украины.
1938 – родился Андрей Мягков, актер («Ирония судьбы, или с легким паром», «Служебный роман», «Гараж»).
1944 – Указом Президиума Верховного Совета СССР введено почетное звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства», а также введен налог на бездетность.
1950 – родился Константин Райкин, актер театра и кино, художественный руководитель театра «Сатирикон».
1952 – родился Карен Шахназаров, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
1958 – родился Кевин Бейкон, американский актер.
1963 – родился Дмитрий Певцов, актер театра и кино («Алиса и букинист», «Бесы», «По прозвищу Зверь...», «На тебя уповаю», «Бандитский Петербург»).
1974 – родилась Жанна Фриске (настоящая фамилия Копылова, ум. 2015 г.), певица и актриса, бывшая участница группы «Блестящие».
1974 – родилась Диана Арбенина (настоящая фамилия Кулаченко), певица, музыкант, лидер группы «Ночные снайперы».
1981 – в «Ленкоме» прошла премьера мюзикла «Юнона» и «Авось».
2014 – Футбол. Сборная Германии в полуфинале Чемпионата мира победила на его поле 5-кратного чемпиона мира, фаворита и господря чемпионата сборную Бразилии с сенсационным счетом 7:1 (5:0 в 1-м тайме), побив при этом много мировых футбольных рекордов.
Именины отмечают: Василий, Давид, Денис, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Федор.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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