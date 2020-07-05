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05.07.2020  09:00   

Самый летний праздник: день рождения турагентств и бикини

Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.


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5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку.

По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.

Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам.

В 1865 году Кук открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – старушку Европу.

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В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.

На показе парижского модельера Луи Риара стриптизерша Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани – в новой модели купальника, созданного модельерами из Франции – Жаком Хеймом и Луи Реардом.

Это изобретение было тогда настолько дерзким, что ни одна манекенщица не согласилась выйти в нем на подиум, чтобы не запятнать свою репутацию.

Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы.

Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В нем первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что моментально смело все барьеры!

После ставшего культовым фильма модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

***

Ежегодно в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота.

Профессиональный праздник работников морского и речного флота установлен указом президента Украины Петра Порошенко от 12 июня 2015 года.

Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики, и в этом большая заслуга многих поколений, навсегда связавших свою судьбу с реками и морями.

Всего в стране насчитывается 18 морских торговых, 4 рыбных и 13 речных портов.



Также в этот день...

В 1054 году в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную сверхновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.

1439 – на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессарионом подписали церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы.

1687 – опубликованы «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона – фундаментальный труд, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона, заложившие основы классической механики.

1748 – ученый Михаил Ломоносов в письме к математику Леонарду Эйлеру впервые сформулировал закон сохранения материи и движения.

1802 – родился Павел Степанович Нахимов, русский флотоводец, адмирал.

1865 – в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».

1879 – родился Дуайт Дэвис, американский теннисист, ставший затем членом правительства США. По инициативе Дэвиса с 1900 года стало разыгрываться первенство мира среди мужских команд по теннису, носящее ныне название Кубок Дэвиса.

1881 – близ города Луксор (Египет) открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями легендарных фараонов.

1889 – родился Жан Кокто, французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссер.

1901 – родился Сергей Образцов, театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.

1922 – введены «Нансеновские паспорта» для беженцев. Этот документ заменял эмигрантам национальные или международные паспорта и признавался государствами-участниками Женевских соглашений вплоть до момента приобретения нового гражданства их владельцами.

1942 – будущий писатель Ян Флеминг с отличием окончил школу для шпионов в Канаде.

1943 – Вторая мировая война: начало Курской битвы.

1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню – That's All Right, Mama.

1965 – в Калуше (Ивано-Франковская область) введен в эксплуатацию химически металлургический комбинат.

1965 – в Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.

1974 – в Лозанне (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирный почтовый конвенцию.

1980 – родилась Ева Грин, французско-американская актриса («Мрачные тени», «Казино «Рояль», «Последняя любовь на Земле»).

1985 – родился Франсуа Арно, канадский актер («Борджиа»).

1994 – в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.

1994 – 809 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения в результате урагана. Нанесен значительный ущерб населенным пунктам и посевам.

1996 – родилась клонированная овечка Долли.

2014 – украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск от боевиков «ДНР».

Именины отмечают: Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

Тэги:  праздник, день в истории, именинники, запреты, традиции, обычаи
 
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