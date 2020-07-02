02.07.2020 06:00

2 июля: день пишущих о спорте и ищущих истину «где-то рядом»

Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).



// Facebook

Основанием для установления Всемирного дня спортивного журналиста стало одно историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы сотни национальных союзов журналистов.

В сам же праздник национальные ассоциации спортивных журналистов и АИПС проводят торжественные заседания, где награждаются лучшие представители средств массовой информации в области спорта, а ряд изданий проводят специальные спортивные мероприятия.



Сейчас 2-го июля положено проводить специальные спортивные мероприятия, на которых журналисты не только словом, но и делом могут доказать свою приверженность пропаганде физкультуры, спорта и здорового образа жизни.



* * *



День НЛО, или День уфолога посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин «уфология» происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), аналогичный русскому НЛО – «неопознанный летающий объект».



Выбор даты для международного праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Однако событие получило широкий общественный резонанс, именно с «розуэлльского инцидента» (Roswell UFO Incident) началась история уфологии. И земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается.



Научное сообщество пока не признало уфологию наукой. Тем не менее, во многих странах мира существуют крупные организации и центры уфологических исследований, где трудятся вполне авторитетные ученые. Условно уфологов можно также разделить на два лагеря: тех, кто ищет доказательства внеземного присутствия на нашей планете, и тех, кто ищет объяснения этим загадочным явлениям, пытаясь расширить границы современной науки.



Также в этот день...



В 1776 году второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении Америки от Великобритании. Но День независимости отмечается в США 4 июля, когда была принята Декларация независимости, публично зачитанная 8 июля.



1900 – состоялся первый полет дирижабля конструкции графа Фердинанда фон Цеппелина модели LZ-1.



1904 – родился Рене Лакост, французский теннисист, многократный победитель Турниров Большого шлема, основатель линии модной одежды Lacoste.



1918 – гетман Скоропадский ввел украинское гражданство.



1921 – выходец из России, генеральный менеджер недавно образованной Радиокорпорации Америки Дэвид Сарнофф провел ставший сенсационным радиорепортаж о матче боксеров-тяжеловесов Джека Демпси и Жоржа Капрантье. Если до этого дня продажа радиоприемников шла ни шатко ни валко, то в последующие три года компания сумела продать их на сумму, превышающую 80 миллионов долларов.



1932 – создана Донецкая область со столицей в Артемовске.



1947 – на экраны вышла музыкальная комедия режиссера Григория Александрова «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ролях. В фильме также снимались Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Рина Зеленая, блестяще сыгравшие второстепенных персонажей.



1951 – газета «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».



1954 – начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).



1957 – родилась Александра Яковлева (по мужу – Аасмяэ), актриса («Чародеи», «Экипаж», «Человек с бульвара Капуцинов»).



1961 – родился Александр Роднянский, украинский режиссер и продюсер.



1976 – в Киеве открылся памятник жертвам фашистского расстрела в Бабьем Яру.



1982 – родилась Ёлка, украинская и российская певица.



1986 – родилась Линдсей Лохан, американская актриса, певица и модель.



2002 – Стив Фоссетт завершает первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.



2011 – Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.



Именины отмечают: Иван, Мария, Фаддей.