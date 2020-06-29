29.06.2020 09:00

День тропиков: события 29 июня

C 2016 года по решению ООН у этой климатической зоны появился свой праздник.



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Тропические пояса и соответствующие им климатические зоны расположены к югу и северу от экватора между тропиком Козерога на юге и тропиком Рака на севере. Для тропиков характерен жаркий климат, преимущественно засушливый внутри материка и более влажный на побережьях, где влагу приносит с океана.

Тропики как регион занимают 40% всей территории мира, на которой сосредоточены около 80% всех биологических видов Земли, а также значительная часть языков и культур. Несмотря на то, что тропическим странам удалось добиться значительного прогресса, им все равно приходится сталкиваться с разными проблемами в области устойчивого развития.



Международный день тропиков был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН чтобы повысить на всех уровнях осведомленность об особых трудностях, с которыми сталкиваются тропические районы, и далекоидущих последствиях проблем, затрагивающих эту зону мира.



Также в этот день...



В 1174 году Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.



1561 – в Москве, на Красной Площади завершено строительство Покровского собора, известного также под названием Храма Василия Блаженного.



1613 – во время премьеры «Генриха VII» Шекспира сгорел театр Глобус.



1754 – по проекту итальянского архитектора Бартоломео Франческо (или Варфоломея Варфоломеевича, как его звали в России) Растрелли в Санкт-Петербурге началось строительство Зимнего дворца, которое было завершено в 1762 году.



1855 – в Лондоне вышел в свет первый номер газеты The Daily Telegraph.



1888 – была сделана одна из старейших сохранившихся звукозаписей. Оратория Генделя «Израиль в Египте», исполнявшаяся хором из 4000 голосов на Генделевском фестивале в лондонском Хрустальном Дворце, была записана на усовершенствованный фонограф Эдисона. Эта звукозапись, сделанная представителем Эдисона в Англии полковником Джорджем Гуро, считается старейшей из сохранившихся записей музыки, сделанных с целью дальнейшего воспроизведения. Также, она считалась старейшей из сохранившихся записей музыки вообще, до момента цифрового восстановления фонавтограмм французского изобретателя Леона Скотта.



1900 – родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель («Маленький принц»). Был почтовым пилотом, летчиком-испытателем, осваивал новые трассы в Африке над Сахарой, над Атлантикой и Южной Америкой. В годы второй мировой войны стал военным летчиком, сражался в Северной Африке, в июле 1944 г. не вернулся из разведывательного полета.



1916 – в воздух поднялся первый самолет «Боинг». Свой первый гидросамолет на двух поплавках американский инженер Уильям Боинг построил в лодочном сарае на берегу озера Юнион. 29 июня 1916 года для его испытания он нанял профессионального пилота, однако тот опоздал, и отчаянный конструктор сам решил сесть за штурвал.



1922 – Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.



1925 – Марвин Пипкин запатентовал лампочку с матовым покрытием.



1939 – родился Виктор Гресь, украинский режиссер («Новые приключения янки при дворе короля Артура», «Черная курица, или Подземные жители»).



1944 – родился Гэри Бьюзи, американский киноактер, композитор, продюсер. Снялся более чем в 165 фильмах.



1945 – СССР и Чехословакия подписали договор о присоединении Закарпатской Украины к УССР.



1947 — родился Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов «Фучжоу» и «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».



1955 – на первое место в американском хит-параде поднялась песня «Rock Around the Clock» Билла Хейли и оставалась на нем восемь недель. Эту дату можно считать днем рождения рок-н-ролла.



1964 – родилась Ольга Машная, киноактриса («Васса», «Милый, дорогой, любимый, единственный», «Гардемарины, вперед!»).



1964 – создан первый беспроводной пульт управления телевизором, который мог переключать канал и регулировать громкость.



1964 – родился Сосо Павлиашвили, эстрадный певец.



1973 – концерт «Deep Purple» в Осаке (Япония) стал их последним выступлением в классическом составе начала 70-х гг. Иэн Гиллан и Роджер Гловер вновь соединились с группой лишь в 1984 году.



1995 – из-за сильного ливня в Харькове произошла крупная авария на Диканевских очистных сооружениях и город на месяц остался без воды.



1998 – официальный день выпуска нового процессора «Pentium II Xeon» фирмы «Intel».



2000 – Служба безопасности Украины зарегистрировала свою страничку в Интернете.



2007 – в США поступил в продажу первый iPhone.



Именины отмечают: Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон, Феофан.