28.05.2020 06:01

Как Харьков напоил весь Союз газировкой из автоматов: события 28 мая

28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».



// Кадр из фильма

Автоматы были разработаны в СКТБ Харьковского завода «Механолит» и здесь же приняты в опытное производство, а затем переданы «в серию» другим заводам Украины и России. Они стали настолько популярны, что были установлены практически повсеместно — на улицах и в парках, на вокзалах и в фойе кинотеатров, возле крупных магазинов и рынков, в производственных цехах заводов, в различных учреждениях и общественных местах — практически во всех городах и селах огромной страны.

И не удивительно: за три копейки они мгновенно выдавали стакан вкусной, хорошо газированной охлажденной воды с сиропом, а всего лишь за копейку можно было утолить жажду стаканом холодной газированной воды без сиропа.

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28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.

Это праздник сотрудников, занятых поисковой оптимизацией – комплексе мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.

Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.



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Всеукраинский день краеведения – ежегодный праздник краеведов, который отмечается 28 мая. Первое празднование Дня состоялось в 2017 году.



Именно в этот день 1925 года в Харькове началась Всеукраинская конференция по краеведению, на которой был создан Украинский комитет краеведения. От этой даты, который считается официальной датой институционализации отечественного краеведческого движения, ведет отсчет своей истории Национальный союз краеведов Украины.

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Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.



Название этого праздника передает суть и смысл торжества. Согласно Священному Писанию, на сороковой день после празднования евреями Пасхи Иисус Христос пошел со своими аптостолами на Елеонскую гору. Там он отделился от земли и в облаке вознесся прямо на небеса. После этого сын Бога занял место по правую руку от своего любимого Отца и приготовился править над всей Землей. Соответственно, Вознесение Господне можно считать гарантией того, что души людей будут спасены от греха и смерти и станут подниматься на небеса.



Число "40" – не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества.



Этот праздник – выражение надежды на то, что отныне всем людям, верующим во Христа, открыт путь на небо, куда Христос первым вознес искупленную и восстановленную человеческую природу.



В народном календаре день Вознесения Господня был днем памяти умерших родителей и предков. Для того, чтобы умилостивить их, а также полевых духов, верующие пекли блины, варили яйца, жарили яичницу и ели все это дома и в поле, в перерывах между работой, так как праздник Вознесения совпадает с разгаром полевых работ.



В память Вознесения Господня пекли большие продолговатые пироги, верхняя корка которых выкладывалась поперек перекладинами (не более семи, так как считалось, что есть семь небес). Эти пироги приносились в церковь, и над ними совершали молебствия, после чего одна часть их отдавалась притчу, а другая – нищим. Эти пироги назывались лесенками, лестовками, лествицами.



Приметы праздника:



Считается, что на Вознесение Господне ничего не следует делать по дому, иначе неудача будет преследовать вас весь год.



Что ни попросишь в этот день в молитве у Всевышнего, обязательно исполнится, только не нужно просить больших денег и богатства.



Если на Вознесение будет идти сильный дождь – к неурожаю и вообще не предвещает ничего хорошего, только болезни.



Если после Вознесения будет стоять постоянная жара – тогда можете смело идти купаться, не думая о том, что можете заболеть.



Если курица в этот день снесла яйцо, то его не следует кушать. Необходимо прочитать заговор над ним от различных неприятностей и отнести на чердак. Тогда никто не сможет нанести вам вред или порчу, пока яйцо будет находится у вас на чердаке.



На Вознесение было принято несколько веточек обычной березы заплетать в косу, и гадать, таким вот интересным способом, выйдет ли девушка замуж в этом году. Если за 10 дней до праздника Троицы эти веточки березы не завяли, то свадьбе в этом году обязательно быть.



Также в этот день...



В 1569 году была подписана Люблинская уния, объединившая Польшу и Литву в Речь Посполитую – государство с единообразным устройством, общей денежной системой и сеймом. Литва сохранила частичную автономию: особое законодательство и суды, казну, войско, ряд должностей. Официальным языком Литвы остался белорусский.



1738 – родился Жозеф Гильотен, французский врач и политик. Существует распространенное представление, что Гильотен был казнен на изобретенной им гильотине. Это не так, он умер естественной смертью в возрасте 76 лет. После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила собственное имя.



1742 – в Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн.



1756 – изобретен майонез. Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Повар решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным. И был назван «майонезом» – по-французски «mayonnaise», то есть «маонский».



1830 – президент США Эндрю Джексон подписал Акт о выселении индейцев, который разрешал изгнание индейцев с их земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году; некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в высший федеральный суд, который, однако, подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены конституцией.



1871 – после недели кровавых боев разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.



1877 – родился Максимилиан Волошин, русский поэт, критик, художник, общественный деятель.



1904 – после катастрофического провала в Париже Джакомо Пуччини впервые представил в Брешии кардинально переработанную оперу «Мадам Баттерфляй», которая имела на этот раз потрясающий успех.



1908 – родился Ян Флеминг, английский писатель, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде.



1916 – умер Иван Франко, украинский писатель.



1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки, – «Грэмми».



1962 – родился Андрей Панин, актер театра и кино (фильмы «Нежный возраст», «Водитель для Веры», сериал «Каменская»).



1968 – родился Алексей Лебединский, питерский певец, известный как профессор Лебединский и друг гениев русского евроденса из «Русского Размера». («Я убью тебя, лодочник», «Бегут года»).



1968 – родилась Кайли Миноуг, австралийская поп-певица и актриса.



1973 – родилась Мария Миронова, российская актриса (фильмы «Русский бунт», «Свадьба», «Олигарх», «Ночной дозор», «Дневной дозор»).



1988 – харьковский футбольный клуб «Металлист» стал обладателем Кубка СССР по футболу. В финальном матче он выиграл у московского «Торпедо» со счетом 2:0 (голы забили Баранов и Аджоев).



1997 – в Киеве Россия и Украина подписали пакет документов о разделе Черноморского флота.



Именины отмечают: Дмитрий, Макар.