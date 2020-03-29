29.03.2020 09:00

29 марта – день, когда гадали на телеге и трефовой масти

Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.



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По традиции 29 марта впрягали лошадь в телегу и проезжали до околицы и обратно до дома. Считалось, что такой путь несет удачу в делах на летний период. Кроме того, смотрели какое колесо заскрипит. Если переднее левое – нужно ждать проблем со здоровьем, если переднее правое – деньги водиться станут, если заднее левое – долги замучают, если заднее правое – удача сама в руки придет.



Саввин день был хорош для гадания. Одним из них было следующее. Нужно было вытащить из колоды карт все трефы, перетасовать их девять раз, говоря при этом: «Трефы трефовые, вся ваша трефная рать, дайте мне (имя) знать, что меня ждет, что ожидает, что мне на мою судьбу выпадает?» Затем достать наугад из колоды три карты. Каждая из вытянутых карт означала следующее: туз – благополучие; король – расположение важных для вас особ; дама – испытание; валет – унижение; десять – победа, деньги; девять – сострадание, симпатия, любовь; восемь – слезы, незаслуженная обида; семь – коварство, притворство; шесть – мелкая выгода.



Также в этот день...



В 1561 году родился Санторио Санкториус, итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовавший термометр и измеритель пульса.



1638 – шведские лютеране основали первое постоянное поселение европейцев в Делавере.



1696 – Исаак Ньютон был назначен директором Лондонского монетного двора с огромным по тем временам жалованьем – 2000 фунтов в год.



1778 – английский капитан Джеймс Кук стал первым европейцем, высадившимся на острове Ванкувер.



1795 – немецкий композитор Л. ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.



1847 – будущий «глыба» и «матерый человечище» русской литературы Лев Толстой, а тогда 18-летний юноша начал вести дневник и впоследствии так и не смог завязать. В полном собрании сочинений дневники писателя заняли 13 томов.



1848 – Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов, потому что на реке Ниагара образовались ледяные пробки.



1867 – в Англии принят Североамериканский акт о создании Канады.



1871 – королева Виктория открыла Альберт Холл в Лондоне, в котором выступали не только звезды оперы, но и The Beatles и The Rolling Stones.



1873 – Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».



1912 – исследователь Антарктиды Р. Скотт сделал свою последнюю запись в дневнике, не дойдя несколько километров до своей базовой станции.



1917 – в ходе празднования «Дня революции» в Киеве сносится памятник Столыпину.



1927 – в канадской провинции Онтарио отменили «сухой закон», вместо которого был введен правительственный контроль за торговлей алкоголем.



1936 – родился Станислав Говорухин, актер, кинорежиссер («Место встречи изменить нельзя», «Так жить нельзя»). Все эти бесконечные «нельзя» привели к тому, что Говорухин стал депутатом Госдумы.



1940 – банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. С того момента в бумагу, на которой печатались банкноты, стала внедряться тонкая металлическая нить.



1943 – родился Вангелис (настоящее имя Евангалос Одиссей Папатанасиу), греческий музыкант. В 1968 году вместе с Демисом Руссосом основал группу Aphrodites-s Child. После распада группы каждый пошел своим путем. Вангелис выпускает сольные альбомы, сотрудничает с солистом группы Yes Джоном Андерсеном, пишет музыку для кино («Бегущий по лезвию бритвы», «Огненные колесницы» и др.). Он также написал музыку для трех документальных лент Жака Ива Кусто.



1951 – родился Александр Фатюшин, актер («Москва слезам не верит», «Россия молодая»).



1957 – родился Кристофер Ламберт (настоящее имя – Кристоф Ги Дени Ламбер), французский киноактер, прославившийся ролью горца Дункана МакЛауда.



1968 – родилась Люси Лоулесс, новозеландская актриса, «королева воинов» из гиперостросюжетного сериала про Ксену.



1968 – родился Владимир Пресняков-младший, российский певец.



1973 – завершен вывод американских войск и их союзников из Южного Вьетнама: последний американський солдат покинул разоренные земли. Именно поэтому сегодня отмечается День ветеранов вьетнамской войны.



1974 – американский космический корабль Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий.



1989 – первым советским хоккеистам разрешено перейти в НХЛ.



1998 – к началу всемирной выставки «Экспо-98» в Лиссабоне был открыт самый длинный мост Европы – мост Васко да Гама. Его открытие также было приурочено, как это явствует из названия, к 500-летию первого путешествия Васко да Гама.



2010 – в московском метро произошли два взрыва, произведенные на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии московского метрополитена двумя российскими террористками-смертницами дагестанского происхождения. В результате взрывов погибло 41 и ранено 88 человек.



Именины отмечают: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.