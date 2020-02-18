18 февраля – день, когда коровы летают

В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
Произошло это на Международном сент-луиском авиационном салоне.
Корова по кличке Элли Фарм Олли летела на самолете. Во время полета Элли доили, молоко расфасовывали в бумажные пакетики и сбрасывали на парашютиках над Сент-Луисом.
Элли стала знаменитостью, попала в мультики и анекдоты.
История умалчивает, какую глобальную цель преследовали организаторы этого эксперимента. То ли изучали возможности жвачного животного давать молоко в воздухе, то ли лелеяли мысль о создании воздушной фермы, то ли хотели попасть в историю, а может быть, просто наблюдали, как чувствует себя в самолете скотина. Так или иначе, в историю они попали.
Также в этот день...
В 1745 году родился Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Джероламо Умберто Вольта – итальянский физик, химик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве. Вольта впервые поместил пластины из цинка и меди в кислоту, чтобы получить непрерывный электрический ток, создав первый в мире химический источник тока («Вольтов столб»). В 1800 году построил химическую батарею: стало возможным получать электричество с помощью химических реакций. Именно в честь него названа единица измерения электрического напряжения – Вольт.
1784 – родился Николо Паганини, итальянский скрипач.
1833 – Пушкин завершил написание романа «Дубровский».
1885 – впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.
1898 – родился Энцо Ферарри, знаменитый автомобилестроитель.
1911 – впервые осуществлена доставка почты самолетом. Анри Пике перевез по воздуху из Аллахабада до Наини (Индия) 6.5 тысяч писем и 250 специальных открыток. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911»).
1930 – Клод Томбо открыл Плутон, до недавнего времени считавшийся девятой планетой Солнечной системы.
1932 – родился Милош Форман, оскароносный американский режиссер чешского происхождения («Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон», «Человек на Луне», «Народ против Ларри Флинта»).
1933 – родилась Йоко Оно, японская художница, жена Джона Леннона.
1934 – родился Пако Рабанн, испанский кутюрье. Баск по национальности, архитектор по образованию, вегетарианец по убеждению, мистик по воспитанию.
1952 – родился Александр Барыкин (ум. 2011), русский музыкант и певец.
1953 – родился Аркадий Укупник, русский певец, композитор и автор-песенник.
1954 – родился Джон Траволта, американский актер, танцор и певец, прославившегося ролями в фильмах «Лихорадка субботнего вечера», «Бриолин» и «Криминальное чтиво».
1964 – родился Мэтт Диллон, американский актер («Столкновение», «Бойцовая рыбка», «Дикость»).
1968 – гитарист Дэвид Гилмор заменил в группе «Пинк Флойд» ее основателя Сида Баррета, увлекшегося наркотиками.
1974 – родился Евгений Кафельников, российский теннисист, олимпийский чемпион, неоднократный победитель турниров Большого Шлема, бывшая первая ракетка мира.
1978 – песня «Hotel California» группы «Eagles» получила «Грэмми» как «Запись года».
1979 – впервые за многие столетия в пустыне Сахара выпал снег.
1988 – английский книготорговец купил прядь волос адмирала Г. Нельсона за 5575 фунтов (самая высокая цена, когда-либо уплаченная за человеческие волосы).
2014 – на Майдане Независимости в Киеве началось противостояние, во время которого в течение трех дней погибло более 80 человек и которое привело к смене власти в Украине.
Именины отмечают: Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.
Сегодня путеводной звездой станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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