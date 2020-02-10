10.02.2020 06:01

Угостите домового кашей, или 10 февраля в истории

Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.



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Домовой – дух добрый. Обычно он – рачительный хозяин, помогающий дружной семье. Иногда вредничает, шалит, если ему что не по нраву. Он пугает тех, кто не заботится о домашнем хозяйстве и скоте.

В этот день домового кормят кашей, оставляя ее на загнетке. Кормят и приговаривают:



Хозяин-батюшка, прими нашу кашу!

И ешь пироги – наш дом береги!



Если дедушка-суседушка на кудесы останется без гостинцев, то из доброго хранителя домашнего очага, он превратится в достаточно лютого духа.



Также в этот день...



10 февраля 1636 года в книге расходов царского двора появилось первое документальное упоминание об утюге. Описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным.



1773 – в селе Кручик, ныне Богодуховского района Харьковской области, родился Василий Назарович Каразин – общественный деятель, ученый, основатель Харьковского университета.



1784 – согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.



1810 – торжественно открыт одесский оперный театр. Первым представлением были одноактная опера Фрелиха «Новое Семейство» и водевиль «Утешенная вдова» русской труппы П. Фортунатова.



1890 – родился Борис Пастернак, русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года («Доктор Живаго», «Девятьсот пятый год», «На ранних поездах»).



1898 – родился Бертольд Брехт, немецкий драматург, поэт, теоретик искусства, режиссер.



1903 – родился Матвей Блантер, советский композитор, автор популярных песен. Самые известные песни Блантера – «Катюша» (песня стала поистине народной), «Летят перелетные птицы» (написанная совместно с Михаилом Исаковским), «Футбольный марш», «Враги сожгли родную хату».



1915 – родился Владимир Зельдин, народный артист СССР, актер театра и кино («Десять негритят», «Карнавальная ночь», «31 июня»).



1933 – родился Михаил Рощин, советский русский драматург («Валентин и Валентина», «Старый Новый год»)



1937 – создан Ансамбль народного танца под руководством Игоря Моисеева.



1938 – родился Георгий Вайнер, советский русский писатель, автор детективов («Эра милосердия», «Евангелие от палача»).



1947 – в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии (вступили в силу 15 сентября 1947 года).



1961 – родился Сергей Пенкин, уникальный певец, занесен в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель голоса с неповторимым по своей широте диапазоном.



1962 – родился Максим Леонидов, музыкант, продюсер, один из основателей бит-квартета «Секрет».



1962 – родился Клиффорд Ли Бертон, американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica.



1967 – родилась Лора Дерн, американская актриса, известная своим многолетним сотрудничеством с режиссером Дэвидом Линчем («Синий бархат», «Дикие сердцем», «Внутренняя империя»).



1991 – родилась Эмма Робертс, американская актриса («Кокаин», «День святого Валентина»), племянница Джулии Робертс.



1996 – начался первый шахматный матч между суперкомпьютером IBM Deep Blue и Гарри Каспаровым (со счетом 4–2 победил Г. Каспаров).



1997 – родилась Хлоя Морец, американская актриса, юная Убивашка из фильма «Пипец».



2006 – найдены саркофаги в египетской Долине царей.



2009 – на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников – российского Космос-2251 и американского Iridium 33.



Именины отмечают: Владимир, Георгий, Ефим, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий, Яков.