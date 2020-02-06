06.02.2020 06:01

День бармена: события 6 февраля

Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.



// Facebook

Как ни странно, в основе Международного дня бармена – религиозные корни. 6 февраля в католическом календаре – это день Святого Аманда. Именно он считается небесным покровителем всех, кто связан со спиртным – барменов, виноделов, пивоваров, рестораторов.

Святой Аманд жил в конце шестого – седьмом веке и был, ясное дело, поначалу не святым, а просто епископом Маастрихтским. Однако этот епископ прилагал огромные усилия в обращении в католическую веру населения основных винодельческих регионов Европы: в Германии, Фландрии и Франции. И после канонизации Святой Аманд стал считаться покровителем представителей связанных с вином профессий.



Так что фактически 6 февраля отмечаются два совершенно разных праздника: религиозный по католическому календарю – День Святого Аманда и светский – Международный День бармена.



Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Несмотря на то, что эта профессия объединяет людей самого разного возраста, пола и жизненных позиций, она далеко не столь простая, как выглядит со стороны, требует изрядного «вышкола». Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи и нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.



Этот день принято отмечать состязаниями барменов, танцами и дегустацией вин – все это в атмосфере веселья, дружелюбия и хорошего настроения. И, конечно, мастер-классами верха барменского мастерства – флейринга (жонглирование «реквизитом» – бутылками, бокалами и другой тарой).

Также в этот день...



В 1820 году первые 86 афроамериканских иммигрантов при поддержке Американского колонизационного общества начали переселение на территорию современной Либерии.



1840 – англичане навязали маорийским вождям Договор Вайтанги, по которому последние уступили английской королеве «все права и полномочия суверенитета» и получали земельные гарантии и «права и привилегии субъектов Британии». Новая Зеландия стала колонией Великобритании.



1895 – родился Поль Брэгг, американский диетолог, автор книги «Чудо голодания».



1898 – родилась Алла Тарасова, знаменитая актриса МХАТа.



1900 – русский ученый Александр Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола «Ермак»).



1901 – в Париже на вокзалах появились первые общественные телефоны.



1911 – родился Рональд Рейган, актер и 40-й президент США (с 1981 по 1989 гг.), республиканец.



1932 – родился Франсуа Трюффо, известнейший французский режиссер, один из основоположников новой волны в киноискусстве.



1945 – родился Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.



1945 – в Лондоне начинает работать I Всемирная конференция профсоюзов, организованная Британским конгрессом тред-юнионов. Создается Всемирная федерация профсоюзов.



1950 – считается, что МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете.



1952 – на престол взошла Елизавета II, правящая королева и глава государства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций. Правда, официальная церемония состоялась второго июня следующего года.



1958 – создан союз кинематографистов Украины.



1960 – родился Игорь Матвиенко, продюсер, композитор, создатель групп «Любэ», «Иванушки International», «Корни», «Фабрика», «КуБа».



1961 – родился Сергей «Чиж» Чиграков, российский рок-музыкант, лидер группы «ЧИЖ и Ко».



1967 – родился Олег Куваев, мультипликатор, режиссер, звукорежиссер и человек, придумавший и озвучивающий Масяню, Магазинчик БО, 6.5, а также Чердачок.



1971 – во время прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.



1973 – родился Андрей Князев, солист группы «Король и Шут».



1985 – компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.



1996 – британскую антарктическую станцию «Фарадей» передали украинским полярникам. На ее базе создали украинский станцию «Академик Вернадский».



2004 – поставлен рекорд в купольной акробатике – 357 парашютистов образовали гигантский цветок в небе Таиланда.



2004 – произошел мощный взрыв в вагоне поезда между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Погибло 39 человек, ранено 120. В организации взрыва были обвинены чеченские террористы.



Именины отмечают: Герасим, Денис, Иван, Ксения, Николай, Павел, Тимофей.