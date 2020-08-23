23.08.2020 06:00

Харькову – 366!

Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.



// РЕДПОСТ

Изначально в этот день отмечалось освобождение Харькова 23 августа 1943 года от немецко-фашистских захватчиков, и только в 1980-х годах к этой дате приурочили и День города.

Во время второй мировой войны оккупация Харькова длилась 641 день – 24 октября 1941 года город был занят силами 6-й армии вермахта под командованием Вальтера фон Рейхенау.



Советская армия неоднократно предпринимала попытки освободить город (в январе-феврале 1942, в мае 1942, в феврале 1943 и в августе 1943), и только с четвертой попытки, 23 августа 1943 года, город был окончательно освобожден.



В четырех битвах за Харьков и за время его двукратной оккупации СССР и Германия потеряли больше людей, чем где-либо еще в истории Второй мировой, включая Сталинград. Городские старожилы утверждают, что Харьков не стал городом-героем потому, что Сталин считал позором для РККА освобождение Харькова лишь с четвертой попытки.



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23 августа отмечается День Государственного флага Украины – указ об его учреждении был подписан президентом в 2004 году.



Государственный флаг Украины – флаг из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цвета с соотношением ширины флага к его длине 2:3.



Украинская национальная традиция символического отображения мира формировалась на протяжении нескольких веков. Использование желтого и голубого цветов (с разными оттенками) на флагах Украины-Руси прослеживается от принятия христианства. Впоследствии эти два цвета приобретают значение государственных.



Сине-желтое сочетание цветов окончательно оформилось как единонациональное в начале 20 века. Символами Украины в новейшей их трактовке является безоблачное небо как символ мира – синий цвет, и спелые пшеничные нивы как символ достатка – желтый цвет.



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Ежегодно 23 августа отмечается Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации – в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства.



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Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма отмечается 23 августа, в день подписания в 1939 году договора о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова-Риббентропа). Этот документ, предусматривавший возможность пролонгации, обязывал подписавшие его стороны воздерживаться от агрессивных действий в отношении друг друга на срок в 10 лет. Одновременно был подписан секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Существование секретного протокола долгое время отрицалось советской стороной, и только в конце 1980-х гг. этот факт был признан и стал достоянием мировой общественности.



День памяти жертв сталинизма и нацизма, известный также как День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов или «День черной ленты» предложил ввести с 2009 Европарламент. Его поддерживает о ОБСЕ. Кроме того, этот день официально чтят и ряд отдельных стран Европы и членов ЕС, а также не входящих в Евросоюз стран. За пределами Европы - США, Канада и Грузия.



Также в этот день...



В 476 году Западная Римская империя под ударами варваров. Последний император – Ромул Август (Flavius Romulus Augustus) – был низложен. Римом овладел варвар Одоакр.



1382 – при обороне Москвы от татарского набега хана Тохтамыша впервые в России применена артиллерия.



1572 – Варфоломеевская ночь в Париже – массовая резня гугенотов во Франции, устроенная католиками в ночь на 24 августа 1572 года, в канун дня святого Варфоломея.



1770 – английский капитан Джеймс Кук объявил Австралию собственностью Англии.



1880 – русский писатель Федор Достоевский впервые применил слово «спутник» в значении спутника Земли. Он сообщал в письме, что задумал ввести в роман «Братья Карамазовы» сцену с чертом: «Что станет в пространстве с топором?.. Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем, в виде спутника...».



1880 – родился Александр Грин (настоящее имя Александр Степанович Гриневский) (ум. 1932), русский писатель, прозаик, представитель направления романтического реализма («Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога в никуда»).



1913 – в Копенгагене открыт памятник Русалочке – героине сказки Ганса Христиана Андерсена.



1963 – родился Валерий Николаев, российский («День рождения Буржуя», «Ведьма») и местами голливудский («Терминал», «Поворот», «Святой») актер.



1964 – родилась Алена Апина, поп-певица.



1970 – родился Ривер Феникс (ум. 1993), американский киноактер («Останься со мной», «Берег москитов», «Мой личный штат Айдахо»), старший брат Хоакина Феникса.



1974 – родился Сергей Жадан, украинский поэт и писатель, переводчик, эссеист, общественный деятель.



1975 – открыта станция метро «Московский проспект» – 8-я станция Харьковского метрополитена (система линий метрополитена в Харькове), расположенная на Холодногорско-Заводской линии (хронологически первая линия метро).



1977 – родился Игорь Петренко, российский актер театра и кино («Звезда», «Водитель для Веры», «Тарас Бульба»).



1989 – в 50-ю годовщину подписания советско-германского пакта состоялась акция «Балтийский путь», когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроили живую цепь длиной почти в 600 км – около двух миллионов человек (самая большая живая цепь в мире).



1998 – установлено звание Герой Украины.



2012 – после реконструкции в Харькове открылся Центральный парк развлечений (имени Горького).



Именины отмечают: Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.