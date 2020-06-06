06.06.2020 09:00

День журналиста Украины: события 6 июня

Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.



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День журналиста Украины установлен Указом Президента в 1994 году. Дата – 6 июня – выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в 1992 году Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов – крупнейшую в мире организацию профессиональных работников СМИ.

День журналиста – это не только профессиональный праздник работников средств массовой информации - журналистов, корреспондентов и репортёров. Это, можно сказать, и общенародный праздник, потому что трудно представить современное общество без информации, без средств ее передачи, без профессионального взгляда на события и факты жизни.



Традиционно, к Дню журналиста правительственные и негосударственные организации приурочивают присуждение выдающимся журналистам наград, также проходят пресс-конференции, брифинги, журналисты принимают многочисленные поздравления от коллег, друзей, читателей.

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В первую субботу июня отмечается «плавающий» праздник – Международный день очистки водоемов.



По сути Международный день очистки водоемов – субботник, который ежегодно проводится под эгидой Профессиональной ассоциации подводных инструкторов во многих странах мира с 1995 года. На территории Украины акция проходит с 2003 года.



За границей мероприятие проводится в начале осени, а в Украине из-за более суровых климатических условий – в первую субботу июня.



В этот день клубы подводного плавания организуют выезд на местные водоёмы, где и производится чистка прибрежной полосы и дна силами аквалангистов а также групп «береговой поддержки».



Участие в Дне очистки водоёмов является добровольным. Во время проведения мероприятия обычно проводятся соревнования между командами по различным категориям.



Также в этот день...



В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт. Отмечается ООН как День русского языка. 6 июня 1899 года, в честь столетия со дня рождения А.С. Пушкина, улица Немецкая в Харькове названа именем великого российского поэта. А в этот же день 904 года в Театральном сквере, согласно постановлению городской думы, открыт памятник-бюст А.С. Пушкина.



1857 – родился Александр Михайлович Ляпунов, русский академик-математик. Создал теорию устойчивости, равновесия и движения механической системы с конечным числом параметров.



1875 – родился Томас Манн, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1929 года.



1882 – американец американец Генри У. Сэлли запатентовал электрический утюг.



1903 – родился Арам Хачатурян, армянский композитор, автор знаменитых балетов «Спартак» и «Гаянэ».



1904 – родилась Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино.

1910 – официально открыт первый регулярный автобусный маршрут в Харькове. Автобусное движение было организовано гласным городской думы и известным харьковским автомобильным энтузиастом и промышленником К.Г. Шиманским. Маршрут пролегал от Вокзала до Павловской площади, далее по Сумской до улицы Ветеринарной (ныне Свободы).

1922 – начал выходить ежемесячный литературно-художественный журнал «Крестьянка» – первое советское издание для женщин.



1933 – в городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, в котором автолюбители могли смотреть кино, не выходя из автомобиля. Стоило это удовольствие 25 центов для одного человека плюс 25 центов за просмотр фильма машиной, но в сумме не превышало одного доллара. Размер экрана был 12х15 м.



1934 – в Нью-Йорке состоялась первая формальная встреча уличных байкеров.



1947 – родился Бари Алибасов, советский и российский музыкант, музыкальный продюсер.



1957 – в Москве открыт магазин «Детский мир». В последующие годы магазины с таким названием появились во всех крупных городах СССР.



1981 – родились Константин и Борис Бурдаевы, музыканты группы «Братья Грим».



2012 – прохождение Венеры по диску Солнца, одно из редчайших астрономических явлений.



Именины отмечают: Иван, Никита, Семен, Федор.