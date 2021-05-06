06.05.2021 15:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 мая

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. в течение всего дня 7 мая будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В старину с этого дня бывало еще 12 холодов.



В садах начинают цвести яблони, развертываются почки груши.



Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.