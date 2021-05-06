Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 7 мая

Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +17°...+22°C (ощущается как +20°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +18°...+14°C (ощущается как +21°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. в течение всего дня 7 мая будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. В старину с этого дня бывало еще 12 холодов.
В садах начинают цвести яблони, развертываются почки груши.
Золотой закат говорит о том, что в ближайшие дни осадков не будет.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих – и день пройдет конструктивно и с пользой, особенно в сферах, требующих решительности, точности и конкретности.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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