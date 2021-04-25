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25.04.2021  08:00   

Прогноз погоды в Харькове на воскресенье, 25 апреля

В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.

Утром небольшая обласность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6° (ощущается как +3°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 59%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем сплошная облачность, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +11°C (ощущается как +11°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 77%. Температура воздуха +8°C (ощущается как +6°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Народные приметы. В этот день почитается память святого мученика Василия, исповедника, епископа Парийского. С этого дня становится значительно теплее, земля прогревается, сохнет, поэтому в народе говорили, что "Василий землю парит". Наши предки наблюдали за ивой: если она к этому дню распушилась - сильного холода уже не будет. С 25 апреля массово вылетают шмели, летают пчелы. Выходят из нор лисицы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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