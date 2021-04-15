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15.04.2021  16:13   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 16 апреля

Небо в Харькове будет скрыто за облаками. Небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха немного снизится.

Утром пасмурно, вероятность осадков 25%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 49%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +12°...+8°C (ощущается как +12°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Солнечная активность находится в пределах нормы, космическая погода не сулит неприятных сюрпризов. Магнитные бури не произойдут.

Народные приметы. Дождливый день предвещает холодную и ненастную весну.

Если дует северный ветер, то скоро пойдет дождь.

Обилие березового сока гарантирует мокрое лето.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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