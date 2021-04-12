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12.04.2021  14:38   

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 13 апреля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром местами по области туман, видимость 200-500 метров.

Утром пасмурно, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +9°...+12°C (ощущается как +12°C). Ветер северюго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +15°...+17°C (ощущается как +15°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность практически не изменится. Возмущения геомагнитного поля не спровоцируют происхождение магнитных бурь.

Народные приметы. Если утром идет дождь, то лето будет ненастным, а если весь день стоит ясная погода, то и лето будет таким же ясным и солнечным.

Если ветра нет, а сквозь облака видно синий небосвод, то скоро начнется ливень.

Солнце весь день яркое – долгое время будет стоять теплая погода.

Если клен и береза выделяют сок, то вскоре потеплеет.

Наши предки продолжали наблюдать за перелетными птицами и делать выводы о предстоящей погоде. Если перелетные птицы хохлятся, то хорошей погоды не жди; прилетев весной, долго не щебечут – к холоду; вдруг примолкли – к грозе.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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