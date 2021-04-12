Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером небольшая облачность. Температура воздуха +20°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Народные приметы. 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.
По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.
Сегодня Международный День освобождения узников концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
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