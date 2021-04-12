12.04.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 12 апреля

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 8%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +14°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером небольшая облачность. Температура воздуха +20°...+16°C (ощущается как +16°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Народные приметы. 12 апреля почитается память преподобного Иоанна Лествичника. 12 апреля в старину наблюдали за птицами: если дикие утки прилетели жирные – весна будет холодная и долгая; а если вдруг прекращается тяга вальдшнепов — жди скорого похолодания или снега. В это время лопаются почки у клена.