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09.04.2021  07:15   

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 9 апреля

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...+4°C (ощущается как +3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем переменная облачность. Температура воздуха +9°...+10°C (ощущается как +10°C). Ветер северный, 1 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +5°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Народные приметы. 9 апреля почитается память мученицы Матроны Солунской. В народе святую называют Матрена Настовница, потому что в это время бывают утренние заморозки - снег от них замерзает, и люди ходят как по «насту». С теплых краев продолжают возвращаться птицы: овсянки, пигалицы, чибисы. Если чибис летит низко - к продолжительной сухой погоде; если он кричит с вечера - к ясной погоде. Если весенний лед тонет или остается на берегу, то лето будет холодным.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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