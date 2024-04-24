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24.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 17 - 19°.

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Народні прикмети

  • Червоне небо на зорі обіцяє холодне і дощове закінчення весни.
  • Якщо до цього дня крига на річці ще не скресла, то літо буде холодним.
  • Якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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