Прогноз погоди у Харкові на 24 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 квітня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 9° тепла, вдень 17 - 19°.
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Сьогодні свавілля досягне свого апогею. Це може виявитися у повному небажанні підкорятися будь-яким правилам, вирішуючи все по-своєму. Краще присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе вам завадити чи заперечити.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дощ.
За рішенням Всесвітньої федерації демократичної молоді щороку 24 квітня відзначають Міжнародний день солідарності молоді.
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