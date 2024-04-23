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23.04.2024  21:47   

У Харкові відбувся показ спектаклю "Полин моя солодка" (фото)

Напередодні роковин аварії на Чорнобильській АЕС у Харкові відбувся передпремьерний показ оптимістичної драми Володимира Джури "Полин моя солодка".

Харків, вистава, ЧАЕС

У центрі твору - долі двох поколінь українців, які переплітаються на фоні найстрашніших трагедій новітньої історії України - аварії на Чорнобильській АЕС та російського вторгнення в Україну, повідомляє РЕДПОСТ.

Автори спектаклю показують героїзм простих людей у часи надзвичайних випробувань.


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Тэги:  харків, вистава, чаес
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