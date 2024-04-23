23.04.2024 20:12

Ігор Терехов нагородив ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 23 квітня вручив нагороди ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.



Фото: РЕДПОСТ

Мер подякував чорнобильцям за їхній подвиг та активну громадянську позицію.

«Я памʼятаю ті страшні дні 38 років тому. Шаную памʼять кожного полеглого і дякую всім, хто тоді, ризикуючи своїм життям, пішов рятувати людство, країну і всіх нас від страшної трагедії. А сьогодні чимало чорнобильців взяли в руки зброю і захищають нас від російської навали», - зазначив Ігор Терехов.

Він відзначив ліквідаторів Почесними грамотами Харківської міської ради, Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради та Подяками міського голови.



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