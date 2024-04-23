    
Главная Фото Суспільство Ігор Терехов нагородив ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)
23.04.2024  20:12   

Ігор Терехов нагородив ліквідаторів аварії на ЧАЕС (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 23 квітня вручив нагороди ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС.


Фото: РЕДПОСТ
Мер подякував чорнобильцям за їхній подвиг та активну громадянську  позицію.
 
«Я памʼятаю ті страшні дні 38 років тому. Шаную памʼять кожного полеглого і дякую всім, хто тоді, ризикуючи своїм життям, пішов рятувати людство, країну і всіх нас від страшної трагедії. А сьогодні чимало чорнобильців взяли в руки зброю і захищають нас від російської навали», - зазначив Ігор Терехов. 
 
Він відзначив ліквідаторів Почесними грамотами Харківської міської ради, Почесними грамотами виконавчого комітету міської ради та Подяками міського голови.


Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, ігор терехов, чаес
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.04 Культура і Туризм У Харкові відбувся показ спектаклю "Полин моя солодка" (фото)   23.04 ЖКГ Ремонтники Харкова усувають наслідки денного удару ворога 23.04 Дороги та транспорт Комунальники відновили покриття низки харківських вулиць
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 