06.04.2021 07:16

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 6 апреля

Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха ...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+8°C (ощущается как +5°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Народныприметы: 6 апреля отмечается Канун Благовещения и почитается память преподобного Захарии монаха. В народе этот день назывался Похвалы Богородицы: «На похвал Богородицы и птичка похваляется первым яичком». В старину приметили: если ночь на Захария теплая - весна дружная будет; если сойдет к этому дню снег, значит насовсем, если нет - пролежит еще неделю.