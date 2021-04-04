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04.04.2021  13:26   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 5 апреля

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой, местами умеренный дождь.


Фото: Василий Голосный

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +9°...+11°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 61%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 21%. Температура воздуха +9°...+4°C (ощущается как +5°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Возмущения геомагнитного поля не спровоцируют происхождение магнитных бурь.

Народные приметы. Теплый день, но ночью случились заморозки – значит, в апреле будет хорошая погода.

Если 5 апреля слышится первый весенний гром, а снег еще не сошел – значит, впереди ожидается холодное лето.

Если в полдень видно солнце, то лето будет очень жаркое, а иначе – дождливое.

Если речная волна идет против течения – будет ухудшение погоды и осадки.

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами – утром будут заморозки.

Кошка чихает или кашляет – скорее всего, в ближайшее время пойдет дождь.

Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течении года.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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