Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Выходные будут теплыми, возможны кратковременные дожди.
В субботу, 3 апреля, будет пасмурно. Ночью умеренный дождь. Днем в городе без существенных осадков, в восточной половине области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +9°...+11°С (температура комфорта +7°С).
В воскресенье, 4 апреля, пасмурная погода будет держаться не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью без осадков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +6°...+11°С (температура комфорта +9°С).
Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.
Гороскоп на сегодняшний день совсем неплох, обещая вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Выходные будут теплыми, возможны кратковременные дожди.
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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