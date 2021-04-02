02.04.2021 14:20

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Выходные будут теплыми, возможны кратковременные дожди.

В субботу, 3 апреля, будет пасмурно. Ночью умеренный дождь. Днем в городе без существенных осадков, в восточной половине области небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+5°С, днем +9°...+11°С (температура комфорта +7°С).



В воскресенье, 4 апреля, пасмурная погода будет держаться не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Ночью без осадков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +6°...+11°С (температура комфорта +9°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.