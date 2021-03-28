Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 29 марта

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшие осадки.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 35%. Синоптики прогнозируют повышение солнечной активности, в течение суток произойдут слебые магнитные бури. Метеозависимым людям колебания космической погоды могут доставить незначительные проблемы с самочувствием.
Народные приметы. Если 29 марта теплая, солнечная погода, то и весна обещает быть теплой.
Облака высоко плывут – жди хорошей погоды.
Разноцветные лучи солнца обещали дожди, а обилие ручьев предсказывало дождливое лето.
Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.
Воробьи купаются и громко чирикают, значит, дни будут погожими.
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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