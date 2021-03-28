28.03.2021 13:36

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 29 марта

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшие осадки.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 50%. Температура воздуха +9°...+8°C (ощущается как +6°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 22%. Температура воздуха +5°...+4°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 35%. Синоптики прогнозируют повышение солнечной активности, в течение суток произойдут слебые магнитные бури. Метеозависимым людям колебания космической погоды могут доставить незначительные проблемы с самочувствием.



Народные приметы. Если 29 марта теплая, солнечная погода, то и весна обещает быть теплой.



Облака высоко плывут – жди хорошей погоды.



Разноцветные лучи солнца обещали дожди, а обилие ручьев предсказывало дождливое лето.



Одновременный прилет большого числа птиц говорит о том, что сезон будет теплым.



Воробьи купаются и громко чирикают, значит, дни будут погожими.