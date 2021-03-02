Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 марта

Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. В течение всего дня ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Алая заря – вскоре пойдет снег.
Сосульки с крыш свисают – зима затянется еще надолго, а лед на реках продержится какое-то время.
Плывущие высоко в небе облака предвещают плохую погоду.
Туман целый день – лето будет холодным и дождливым.
На ночном небе почти не видно луну – утром возможно выпадение снега. Яркая луна предвещает мороз, а круг вокруг нее – холода.
Звезды в этот день сильно мерцают – будет похолодание.
В этот день почитали птичку-овсянку: «вестницей скорого тепла слыла она», пекли овсянички (пирожки из овсяной муки).
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
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