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01.02.2021  14:44   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 февраля

Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. С полуночи до 6 утра ожидается слабая магнитная буря, в остальнрое время – небольшие геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям следует быть осторожными.

Народные приметы. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.

Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.

Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.

А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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