01.02.2021 14:44

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 февраля

Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. С полуночи до 6 утра ожидается слабая магнитная буря, в остальнрое время – небольшие геомагнитные колебания. Поэтому метеозависимым людям следует быть осторожными.



Народные приметы. В народе этот день называли «Ефимкины метели». По метелям наши предки предсказывали погоду на ближайшее будущее.



Если 2 февраля метет метель, то вся Масленая неделя будет метельной.



Если этот день выдавался пасмурным, то стоило ждать поздних метелей.



А если на Ефимия в полдень было солнце, то весну ожидали раннюю.