29.01.2021 14:10

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).

В субботу, 30 января, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он прекратится, а днем пойдет мокрый снег. Ближе к вечеру его сменит дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3°...-5°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта -1°С).



В воскресенье, 31 января, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и в первой половине дня ожидается дождь, на смену ему придет дождь со снегом, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0°...+5°С (температура комфорта -1°С).



Вероятность магнитных бурь: 3%. Показатели активности Солнца изменятся не существенно, что не приведет к возбуждению магнитосферы, сохраняющей спокойное состояние.