17.01.2021 14:30

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 января

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -18°...-15°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха -13°...-16°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -17...-19°C (ощущается как -21°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии, а космическую погоду никак нельзя назвать благоприятной. Синоптики отмечают, что метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.



Народные приметы. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.



Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.



Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба.



Погода этого дня указывает на погоду ноября.