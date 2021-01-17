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17.01.2021  14:30   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 18 января

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха -18°...-15°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха -13°...-16°C (ощущается как -17°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 37%. Температура воздуха -17...-19°C (ощущается как -21°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 30%. Магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии, а космическую погоду никак нельзя назвать благоприятной. Синоптики отмечают, что метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему самочувствию.

Народные приметы. Сильные южные ветры 18 января предвещают грозное лето, а метель на Крещение приносит метель и на Масленицу.

Если в этот день метель, снег и позёмка — быть хорошему урожаю.

Если звездная ночь на Крещение — будет урожай ягод, гороха и хлеба.

Погода этого дня указывает на погоду ноября.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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