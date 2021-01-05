05.01.2021 14:02

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии, а космическую погоду никак нельзя назвать благоприятной. Синоптики отмечают, что метеозависимым людям стоит опасаться воздействия слабых магнитных бурь в первой половине суток.



Народные приметы. 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие.



По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.



Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы.



В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет».



Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.



В навечерие Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.



В Сочельник необходимо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно исполнится.