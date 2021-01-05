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05.01.2021  14:02   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии, а космическую погоду никак нельзя назвать благоприятной. Синоптики отмечают, что метеозависимым людям стоит опасаться воздействия слабых магнитных бурь в первой половине суток.

Народные приметы. 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие.

По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.

Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы.

В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет».

Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.

В навечерие Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.

В Сочельник необходимо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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