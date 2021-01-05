Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 6 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
Утром пасмурно, вероятность осадков 58%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Магнитосфера будет находиться в неспокойном состоянии, а космическую погоду никак нельзя назвать благоприятной. Синоптики отмечают, что метеозависимым людям стоит опасаться воздействия слабых магнитных бурь в первой половине суток.
Народные приметы. 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие.
По погоде этого дня предсказывают погоду декабря.
Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы.
В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет».
Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь.
В навечерие Рождества Христова принято зажигать в доме свечи или растапливать камин, чтобы привлечь в дом благополучие и удачу.
В Сочельник необходимо выйти на улицу и посмотреть в небо. Если увидеть падающую звезду и загадать желание, то оно обязательно исполнится.
Запланированные дела вряд ли удастся закончить – будет возникать заняться чем-либо приятным. Впрочем, для всех, кто не относится к работоголикам, этот день очень даже неплох.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром будет идти мелкий снег. Днем и вечером осадков не ожидается. Слабый гололед, слабый туман.
В Федулов день наши предки большое внимание уделяли домашним животным – скотине и птице.
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