30.12.2020 17:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 31 декабря

В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.



Народные приметы. Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный (юго-западный) ветер, то скоро наступит потепление.



Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.



Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.