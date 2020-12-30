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30.12.2020  17:15   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 31 декабря

В последний день 2020 года погоду на Харьковщине будет определять западная периферия Азиатского антициклона. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. Туман, cлабый гололед.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.

Народные приметы. Если снег при ходьбе не хрустит или подул западный (юго-западный) ветер, то скоро наступит потепление.

Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели.

Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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