30.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно–східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі вночі 8 - 13º тепла, вдень 17 - 22º.

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Народні прикмети

Якщо вранці пішов дощ, то день буде ясний.

Цього дня варто поспостерігати за тим, біля яких плодових дерев найбільше літають бджоли. Вважається, що вони вкажуть, урожай яких плодів варто чекати цього року.

До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо.

З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.