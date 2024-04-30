Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно–східний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі вночі 8 - 13º тепла, вдень 17 - 22º.
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Відмінний день для вирішення старих проблем та завершення справ. Рішення можуть бути не ідеальними, проте цілком прийнятними та оптимальними.
У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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