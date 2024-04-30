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30.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно–східний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі вночі 8 - 13º тепла, вдень 17 - 22º.

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Народні прикмети

  • Якщо вранці пішов дощ, то день буде ясний.
  • Цього дня варто поспостерігати за тим, біля яких плодових дерев найбільше літають бджоли. Вважається, що вони вкажуть, урожай яких плодів варто чекати цього року.
  • До цього часу уже і береза, і вільха розпускаються. Якщо береза перед вільхою лист розпустила, то чекали сухого літа, а якщо вільха перед березою, то пророкували мокре літо.
  • З 30 квітня по 5 травня можна почути перше кування зозулі.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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