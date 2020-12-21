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21.12.2020  14:44   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник 22 декабря – РЕДПОСТ

В результате воздействия гребня Азиатского антициклона на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза. Существенных осадков не ожидается.


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Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -6°...-3°C (ощущается как -10°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 765 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -8°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7...-8°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. В первой половине суток у метеозависимых людей возможны слабость и легкое недомогание ввиду существенных возмущений геомагнитного поля. Между тем, синоптики сообщают, что активность Солнца хоть и повысится, но магнитные бури сегодня это не спровоцирует.

Народные приметы. Какая погода до полудня, такая и зима до конца декабря. Какая Анна до ночи, такая зима до весны.

Если сегодня лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней – к пасмурному и теплому новогодью.

По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег – к дождю, метель – к ветру с дождем, мороз – к ясной погоде, оттепель – к теплому дождю.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков
 
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