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30.11.2020  14:23   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 1 декабря (РЕДПОСТ)

В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.


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Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 77. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 1%. Температура воздуха -1...-2°C (ощущается как -7°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Магнитосфера немного возбудится к вечеру, но магнитных бурь не произойдет.

Народные приметы. Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.

Погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.

Сколько раз переменится погода в течение этого дня, столько перемен будет и в предстоящую зиму.

Если дует сильный ветер, зимой часто будут вьюги и метели.

Тэги:  погода, прогноз погоды, декабрь, харьков, похолодание
 
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