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29.11.2020  14:35   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 ноября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Будет благоприятная космическая погода. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а небольшие геомагнитные колебания не повлияют на самочувствие людей.

Народные приметы. В народе этот день называли Зимоуказателем, поскольку погода указывала на то, какой будет грядущая зима.

Если стояла хорошая погода, то и зима обещала быть мягкой, если погода была пасмурной, то и зимой будет мало солнца. А если мороз ударил, то скоро грянут холода.

Наши предки по обыкновению 30 ноября «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

Тэги:  погода, прогноз погоды, ноябрь, харьков
 
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