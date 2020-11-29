29.11.2020 14:35

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 30 ноября (РЕДПОСТ)

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Утром будет идти мелкий дождь. Днем и вечером осадков не ожидается.



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Утром пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 42%. Температура воздуха +6°...+7°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +6...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Будет благоприятная космическая погода. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а небольшие геомагнитные колебания не повлияют на самочувствие людей.



Народные приметы. В народе этот день называли Зимоуказателем, поскольку погода указывала на то, какой будет грядущая зима.



Если стояла хорошая погода, то и зима обещала быть мягкой, если погода была пасмурной, то и зимой будет мало солнца. А если мороз ударил, то скоро грянут холода.



Наши предки по обыкновению 30 ноября «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Этим занимались все — и стар и млад. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.