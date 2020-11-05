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05.11.2020  13:59   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 6 ноября (РЕДПОСТ)

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью местами туман.


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Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Вечер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8...+7°C (ощущается как +6°C). Ветер северо-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитные бури не произойдут. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, периодически провоцируя возмущения геомагнитного поля, которые на самочувствие метеозависимых людей не повлияют.

Народные приметы. Ночью 6 ноября может выпасть первый прочный снег.

В старину приметили, если грибов уродилось мало — зима будет снежная и суровая.

Тэги:  погода, прогноз погоды, октябрь, туман, харьков
 
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